Cerchi lavoro? Coapi cerca personale da inquadrare e da far crescere professionalmente! Sono previsti incentivi e contributo spese

Se sei alla ricerca di un lavoro, l'addetto alle pulizie è un incarico per cui attualmente c’è grande richiesta e che può essere svolto in molti ambiti differenti.

Un addetto alle pulizie svolge un lavoro considerato semplice, ma che riveste importanza fondamentale nella nostra società. Si tratta di una figura professionale richiesta all’interno di ogni organizzazione lavorativa. L'occuparsi delle pulizie è diventata una vera e propria professione che richiede una qualifica specifica in quanto si deve essere preparati a rispettare le norme igieniche e di sicurezza vigenti durante lo svolgimento del proprio lavoro. Infatti, ci deve essere una preparazione a monte nel maneggiare detergenti e altre sostanze chimiche utilizzate, al fine di garantire la propria sicurezza e quella dei clienti, assicurando un livello d’igiene adeguato.

Ecco i requisiti necessari per diventare un addetto alle pulizie: voglia di lavorare, precisione, e scrupolosità. Si tratta di un lavoro che non è per tutti ma che offre buone possibilità di impiego e, col tempo, si può crescere professionalmente e raggiungere una retribuzione adeguata.

Ricorda che si tratta di un lavoro che, sebbene sembri umile e poco specializzato, è di importanza essenziale e, a fronte di un po’ di intraprendenza e di capacità, potrebbe condurti a risultati al di sopra delle tue aspettative.

La Coapi di Sanremo cerca personale femminile automunito o motomunito da inquadrare professionalmente, garantendo un'adeguata preparazione, uno stipendio commisurato alle ore di lavoro svolte, anche part-time, incentivi come buoni pasto per arrotondare lo stipendio e un contributo spese (carburante e parcheggi).

Se vuoi diventare un supervisore di una squadra di pulizia dopo un iter professionale adeguato, contatta la Coapi al 0184 – 666 987 o visita il Sito: www.coapi.it/ .

Coapi è sponsor al “23° Rally delle Palme” in programma il 14 ed il 15 ottobre.

Il Gruppo Coapi - Società Cooperativa è in via Privata al sole, 43 a Sanremo.