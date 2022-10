Camper in fiamme ad Arma di Taggia: muore 53enne disabile insieme al suo cane, salvo il compagno (foto e video)

Sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa, ma nonostante l’intervento immediato non è stato possibile salvare la 53enne che era impossibilitata a muoversi. Preoccupazione anche per un uomo, il compagno di lei che in un primo momento si pensava fosse dentro il veicolo, invece, per fortuna al divampare delle fiamme si trovava lontano, impegnato a recuperare un pacco di aiuti alimentari.