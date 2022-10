CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 14 ottobre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston Sanremo e al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- IL COLIBRI' – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 - di Francesca Archibugi – con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli - Drammatico - "È il racconto della vita di Marco Carrera, ‘il Colibrì’, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un'altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele. Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati…”

Voto della critica: n.p.

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- TICKET TO PARADISE – ore 16.45 - 19.20 - 21.30 - di Ol Parker - con George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier – Commedia/sentimentale - "Una coppia di ex molto litigiosi tra loro si ritrova ad avere lo stesso obiettivo: impedire alla figlia di sposarsi. Per portare a termine questa missione si recheranno insieme a Bali…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- GLI ORSI NON ESISTONO – ore 16.40 - di Jafar Panahi - con Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri, Bakhtiyar Panjeei, Reza Heydari - Drammatico - "Due storie d'amore parallele in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili…”

Voto della critica: ****

- HALLOWEEN ENDS – ore 19.15 - 21.15 - di David Gordon Green - con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney - Horror - "Quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills dello scorso anno, Laurie vive con la nipote Allyson e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora. Laurie, dopo aver permesso allo spettro di Michael di determinare e guidare la sua realtà per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e di abbracciare la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham, viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male che non può controllare, una volta per tutte…”

Voto della critica: n.p.

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – ore 16.30 - di Tetsuro Kodama – Animazione - "L’Armata del Red Ribbon fu distrutta tempo fa da Son Goku. Oggi, portando avanti quello stesso spirito, sono stati creati gli Androidi definitivi: Gamma 1 e Gamma 2. Questi due Androidi si fanno chiamare ‘Super Heroes’ e partono all’attacco di Piccolo e Gohan… qual è l’obiettivo della Nuova Armata del Red Ribbon? Con l’avvicinarsi di un nuovo pericolo, è tempo di risvegliarsi, Super Hero!…”

Voto della critica: **

- IL RAGAZZO E LA TIGRE – ore 19.15 - 21.15 - di Brando Quilici - con Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce, Shi Yang, Amandeep Singh - Avventura - "Il piccolo Balmani scappa dall’orfanotrofio in cui vive per tornare nella sua città Kathmandu. Durante il viaggio la sua strada incrocia quella di un cucciolo di tigre del Bengala, catturato da una banda di avidi bracconieri pronti a venderlo al mercato nero. Il bambino riesce a salvarlo e decide di portarlo con sé al famoso monastero Taktsang, noto come Tana della Tigre, luogo da favola di cui gli parlava sempre la mamma. Inizia così un viaggio avventuroso e complicato in cui i due scopriranno le meraviglie della vita, ma anche i pericoli che essa nasconde…”

Voto della critica: n.p.

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LE BUONE STELLE – BROKER - ore 16.30 - 19.10 - 21.30 - di Kore'eda Hirokazu - con Song Kang-ho, Gang Dong-Won, Doona Bae, Ji-eun Lee, Joo-young Lee - Drammatico - "Una storia incentrata sulle baby boxes, scatole usate per abbandonare in maniera anonima neonati i cui genitori non sono in grado di provvedere ai propri bambini…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- LA RAGAZZA DELLA PALUDE – ore 16.45 - 19.10 - 21.30 - di Olivia Newman - con Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn - Drammatico - "Kya, una bambina abbandonata, cresce nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla ‘ragazza della palude’ hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all'interno della palude…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla programmazione

- MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – ore 17.00 - di Kyle Balda, Brad Ableson - Animazione - "Anni Settanta. Il giovanissimo Gru è tra i seguaci di un gruppo di supercattivi noto come Vicious 6, e il suo più grande desiderio è quello di unirsi a loro. Quando si presenta l'occasione giusta, Gru decide di affrontare il colloquio in cui dovrà dimostrare di essere abbastanza malvagio, ma le cose non vanno come sperato; anzi, si troverà costretto a battersi proprio contro i supercattivi che tanto ammirava. Insieme ai suoi fedeli assistenti Minions (Kevin, Stuart, Bob e il nuovo servitore Otto) Gru costruirà così il primo nascondiglio e sperimenterà le prime armi…”

Voto della critica: ***

- DANTE – ore 19.20 - di Pupi Avati - con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba - Biografico - "Dante muore in esilio a Ravenna nel 1321. Settembre 1350. Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d'oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell'esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza al sommo poeta e chi, al contrario, lo respinse e lo mise in fuga. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, negli stessi borghi, negli stessi castelli, nello spalancarsi delle stesse biblioteche, nelle domande che pone e nelle risposte che ottiene, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante, fino a poterci narrare la sua intera storia…”

Voto della critica: ***

- QUASI ORFANO – ore 21.15 - di Umberto Riccioni Carteni - con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo - Commedia - "Valentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi all'improvviso a Milano…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LE BUONE STELLE – BROKER - ore 21.00 - di Kore'eda Hirokazu - con Song Kang-ho, Gang Dong-Won, Doona Bae, Ji-eun Lee, Joo-young Lee - Drammatico - "Una storia incentrata sulle baby boxes, scatole usate per abbandonare in maniera anonima neonati i cui genitori non sono in grado di provvedere ai propri bambini…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- HALLOWEEN ENDS – ore 21.15 - di David Gordon Green - con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney - Horror - "Quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills dello scorso anno, Laurie vive con la nipote Allyson e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora. Laurie, dopo aver permesso allo spettro di Michael di determinare e guidare la sua realtà per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e di abbracciare la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham, viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male che non può controllare, una volta per tutte…”

Voto della critica: n.p.

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- TICKET TO PARADISE – ore 21.00 - di Ol Parker - con George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier – Commedia/sentimentale - "Una coppia di ex molto litigiosi tra loro si ritrova ad avere lo stesso obiettivo: impedire alla figlia di sposarsi. Per portare a termine questa missione si recheranno insieme a Bali…”

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL COLIBRI' – ore 21.15 - di Francesca Archibugi – con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli - Drammatico - "È il racconto della vita di Marco Carrera, ‘il Colibrì’, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un'altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele. Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati…”

Voto della critica: n.p.

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- DANTE – ore 21.00 - di Pupi Avati - con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba - Biografico - "Dante muore in esilio a Ravenna nel 1321. Settembre 1350. Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d'oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell'esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza al sommo poeta e chi, al contrario, lo respinse e lo mise in fuga. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, negli stessi borghi, negli stessi castelli, nello spalancarsi delle stesse biblioteche, nelle domande che pone e nelle risposte che ottiene, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante, fino a poterci narrare la sua intera storia…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- IL RAGAZZO E LA TIGRE – ore 21.00 - di Brando Quilici - con Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce, Shi Yang, Amandeep Singh - Avventura - "Il piccolo Balmani scappa dall’orfanotrofio in cui vive per tornare nella sua città Kathmandu. Durante il viaggio la sua strada incrocia quella di un cucciolo di tigre del Bengala, catturato da una banda di avidi bracconieri pronti a venderlo al mercato nero. Il bambino riesce a salvarlo e decide di portarlo con sé al famoso monastero Taktsang, noto come Tana della Tigre, luogo da favola di cui gli parlava sempre la mamma. Inizia così un viaggio avventuroso e complicato in cui i due scopriranno le meraviglie della vita, ma anche i pericoli che essa nasconde…”

Voto della critica: n.p.

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- TICKET TO PARADISE – ore 21.00 - di Ol Parker - con George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier – Commedia/sentimentale - "Una coppia di ex molto litigiosi tra loro si ritrova ad avere lo stesso obiettivo: impedire alla figlia di sposarsi. Per portare a termine questa missione si recheranno insieme a Bali…”

Voto della critica: **





