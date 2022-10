Target: dal 2005 Med Yachts Services è sinonimo di qualità, eccellenza, competenza e conoscenza del mercato

Med Yacht Services è una Yacht Agency internazionale nata nel 2005 grazie alla passione, all'ambizione e all'esperienza di Riccardo Ciani. Sin da bambino lo caratterizzano la passione per la nautica e per il mare in generale che, negli anni, lo portano ad aprire prima degli uffici in Italia (Sanremo, Imperia, Portofino, Ventimiglia e Capri) e successivamente a Monaco, in Spagna, in America e alle Bahamas.

Nata con la missione di offrire servizi di base agli yacht da crociera nell’area ligure, MYS si è sviluppata nel tempo fino a diventare uno dei più affidabili Worldwide Yacht Agents. Gli armatori si rivolgono all’azienda per la gestione della crociera e dell’imbarcazione stessa. I collaboratori di MYS si occuperanno poi della parte tecnica, legale e fiscale, della scelta della bandiera, dell’equipaggio e degli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione.

I servizi dell’azienda sono disponibili ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, il che garantisce l’accesso illimitato a una selezione completa di soluzioni esclusive, rapide e flessibili, la possibilità di utilizzare le migliori risorse del settore, una consulenza personalizzata garantita e un’assistenza clienti, qualunque siano le esigenze. Il successo di MYS è dovuto al lavoro di squadra di professionisti altamente qualificati con molti anni di esperienza ed è eseguito attraverso un approccio multitasking dinamico.

Nel 2017, insieme al suo socio, Riccardo Ciani ha acquistato anche un’altra società, Oceanis Yacht. L’azienda è diventata concessionaria di Pardo Yachts, leader mondiale nella produzione di Yachts Walkaround tra i quaranta e sessanta piedi e importatrice di Delta Powerboars, un cantiere svedese che produce barche in carbonio. Nel 2020 Oceanis Yacht è entrata nella classifica delle prime cento aziende italiane come leader della crescita aziendale.

