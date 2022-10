Sport e beneficenza, Tennistavolo Regina Taggia: "Sabato torneo di ping pong per aiutare Mattyas" (Foto)

Il torneo di tennistavolo per beneficienza a Taggia, previsto per domenica scorsa, a causa della pioggia è stato rinviato a sabato 15 ottobre confermando l'evento in Piazza IV Novembre dalle 15 alle 19 circa.

La scuola sportiva pongistica del "Tennistavolo Regina Sanremo Taggia" e il "Bar L'Angolo" con la collaborazione dei Bar "Buoni Propositi" e "Globo Ristoro" si sono alleati per cercare di aiutare in modo tangibile e trasparente il piccolo Mattyas di tre anni, con una raccolta di denaro tramite una effettiva presenza e partecipazione ad un torneo di "Ping Pong in Piazza" a favore della famiglia Cassano per affrontare pesanti spese mediche.

Si tratta di un torneo amatoriale aperto a bambini, adulti, uomini e donne di ogni età con iscrizioni sul posto di 8 euro a persona di cui 5 saranno devoluti per aiutare il piccolo Mattyas che ha scritto questa letterina: "Ciao a tutti sono Mattyas e ho 3 anni. Poco tempo fa il mio udito ha smesso di funzionare ma la cosa che mi pesa ulteriormente è che non posso parlare e comunicare con gli altri bambini. Verrò sottoposto a tante visite e per un periodo di tempo dovrò vivere in una città lontana da casa per ricevere le cure a cui ho bisogno. I miei genitori dovranno affrontare tantissime spese per potermi curare, starmi vicino e pregare che il mio udito torni a funzionare come prima. Per chi avesse il piacere di aiutare la mia famiglia ad affrontare tutte le spese economiche spero possiate partecipare al torneo di ping pong che alcuni miei amici hanno organizzato per sabato 15 ottobre. Grazie infinite".