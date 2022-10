Sport, a Sanremo la prima uscita ufficiale dei Reds Rugby Team di Imperia (Foto)

Sabato scorso sono iniziate le attività federali per i Reds Rugby Team di Imperia a Sanremo, dopo il successo degli open day itineranti, la prima uscita ufficiale è degna di nota. In campo, oltre ai Reds, anche Sanremo, Province dell’Ovest e Imperia, numeri importanti per la piccola società ponentina che porta in campo le categorie propaganda, trovandosi a competere a buon livello.

Un buon inizio per l'under 13 che dai primi passi dell’anno scorso si è trovata ad avere la formazione al completo: "Innesti nuovi, anche femminili, che portano un mix di esperienza e voglia di fare che non delude. Una squadra massiccia in tutti i sensi che patisce il gioco veloce ma nei raggruppamenti vende cara la pelle. E' un buon punto di partenza" - dicono i Reds Rugby Team.

L'under 11 vede tanti baby ruggers in arrivo dalla categoria under 9: "Si trova un po’ spaesata ma non è un problema, gli “anziani” prendono per mano i più piccoli e danno fiducia, tanto da registrare la prima vittoria della stagione alla prima partita, iniezione di coraggio che fa sorridere i bambini, segnale importante a questa età e per la società dei Reds".

Plaisir du jeu per l'under 7 e under 9: "Nel francesismo c’è l’essenza di quanto espresso in campo, giocare per divertirsi nell’età della spensieratezza. I piccoli pensano più a portare la palla a spasso per il campo, tanti i piccolissimi che portano i colori dei Reds, un po’ di disorientamento dovuto al mondo nuovo in cui si stanno affacciando ma tanta gioia a fine gare, nulla di più bello si può chiedere".

La società ringrazia come sempre i genitori, gli accompagnatori e tutti coloro che supportano i Reds Rugby Team.