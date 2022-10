Ginnastica: la Riviera dei Fiori a Madeira per l'evento continentale 'Golden Age Gym Festival'

La Ginnastica Riviera dei Fiori è stata protagonista all’evento continentale della Federazione European Gymnastics che ogni due anni organizza la 'Golden Age Gym Festival' evento dedicato alla sezione della 'Ginnastica per Tutti' in questo caso protagonisti gli over 50.

La ottava edizione si è svolta dal 2 al 7 ottobre a Funchal (Madeira Island) in Portogallo. Oltre 1.600 i partecipanti di 18 Federazioni tutte impegnate nel promuovere la salvaguardia della salute e del benessere psicofisico dei cittadini con progetti vari tutti legati alle attività di ginnastica.

Nella favolosa isola di Madeira l'associazione ponentina era in concorso con la delegazione italiana composta da 74 partecipanti, capitanate dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emiliana Polini e le sue collaboratrici Elisabetta Boni e Catia Rosi. La Riviera era presente con le ginnaste Marinella Baroffio, Graziella Bonetti, Maddalena Embriaco, Giselda Frediani, Gabriella Ruisi , Monia Stabile e Giulia Bellone le ultime due nella duplice veste di tecnici e atlete. Il gruppo è stato completato dal tecnico Lorenza Frascarelli, il dirigente Marilena Allaria Olivieri ed il capo delegazione in rappresentanza anche del Comitato Regionale FGI Liguria Claudio Frascarelli che ha avuto anche l’ onore di essere il portabandiera nella sfilata della cerimonia d’apertura.

Raffinata ed apprezzata la coreografia presentata nelle due 'City Performance' sui palchi predisposti dall’organizzazione in due piazze prestigiose. Sulle note di Natalino Otto di 'Perduto Amore (in cerca di te)', Monia Stabile ha costruito un esercizio accattivante che ha coinvolto il numeroso pubblico presente. Oltre all’aspetto sportivo, molto interessante la parte ludica ricreativa con gite in posti incantevoli, serate di festa a tema e vari workshop inerenti le proposte di attività dedicate ai partecipanti. La partecipazione all’ evento è stata un’importante occasione di confronto e di crescita per i tecnici e gli atleti , molto utile per sviluppare la partecipazione ad altre manifestazioni internazionali.

Anche in questa occasione l'associazione si è dimostrata attenta alle attività da proporre ai propri soci di tutte le età e livello, dall’amatoriale al promozionale ed agonistico. La trasferta nell’oceano atlantico è stata curata nei minimi particolari dal direttore sportivo Alice Frascarelli supportata dal consiglio direttivo che da due anni promuove il corso di Life Long Training (attività di Salute e Fitness della Federginnastica che riconosce l’attività fisica come elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita a qualsiasi età).

I corsi si svolgono all’aperto presso i Giardini Nobel (nei giorni di lunedì dalle 9.30 e giovedì dalle 15, lezioni di un’ora) resi disponibili dall’Amministrazione Comunale di Sanremo nell’ambito del progetto Sport nei Parchi. Chi fosse interessato può contattarci via mail asdrivieradeifiori@gmail.com o whatsapp al 3664125027.