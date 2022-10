Pallanuoto, la Rari scalda i motori con le amichevoli: oggi ad Imperia arriverà il Nizza

Prosegue la preparazione delle squadre di pallanuoto della Rari Nantes Imperia, in vista dei campionati.

Sono in programma una serie di amichevoli che testeranno le squadre giallorosse.

Dopo la trasferta di Nizza della scorsa settimana, la Prima Squadra femminile ospiterà proprio le francesi (Serie A1 francese) alla ‘Cascione’ . L’appuntamento è per questa sera alle ore 19.

Seguiranno poi le doppie sfide, sempre ad Imperia, contro Aquatica Torino (ore 10:30 e 16, di sabato 22 ottobre) e contro Treviglio (ore 16 di sabato 29 e ore 10 di domenica 30 ottobre). Formazioni che si opporranno alla Rari nel campionato di Serie A2.

Stesso avversario, ma a campo invertito, per la Prima Squadra maschile che questa sera, ore 19, sarà di scena a Nizza. Con i più grandi, sarà aggregato anche il gruppo Under 18 giallorosso.

Nuova sfida amichevole, tra la Rari ed il Nizza, prevista per domenica 16 ottobre, alle ore 11, quando nelle vasche della piscina ‘Cascione’ scenderanno le selezioni Under 16 e Under 18 allenate da Francesca Giulini.