Questa volta il Circolo Parasio va in trasferta. Esce da Porto Maurizio, attraversa il fiume Impero e va a visitare Oneglia. Appuntamento in Piazza Dante, davanti allo storico Caffè Piccardo, per le 15,30 di sabato prossimo.

Si visiteranno i portici di Oneglia, la Basilica di San Giovanni Battista, Calata Cuneo, la storia economica e sociale. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni chiamare 3316992009 (Enzo)