Sanremo: con le verifiche e lo 'shakedown' al via il weekend dedicato al Rally Storico e alla Coppa dei Fiori

Scatta domani la 37ª edizione del Sanremo Rally Storico e della concomitante 36ª Coppa dei Fiori di regolarità, in programma da oggi a sabato insieme al 23° Rally delle Palme, che avrà il suo fulcro a Bordighera.

Questa mattina si sono svolte nella zona di via Adolfo Rava e lungomare Calvino le verifiche tecnico-sportive, mentre oggi pomeriggio a San Romolo sarà volta dello ‘Shakedown’, ovvero i test con le vetture in assetto da gara.

L'edizione 2022, valida per il Campionato Europeo Rally Storici piloti, navigatori (EHRC) e il Trofeo Europeo Team e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), torna a separare i suoi destini dal Sanremo Rallye ‘moderno’ con il quale aveva condiviso le date nelle ultime edizioni proponendo un rally e una gara di regolarità riservati esclusivamente alle vetture storiche, mentre Bordighera sarà il centro del rally dedicato alle vetture moderne.

La pedana di partenza, collocata come da tradizione in Corso Imperatrice all'ombra del Casinò, darà il via alla gara domani alle 8.30 con la prima tappa che vedrà i concorrenti confrontarsi con un doppio passaggio sulle classiche di Colle d'Oggia, Teglia, Langan affrontate sia al mattino sia al pomeriggio per ritornare a Sanremo alle 17.45 per il riposo notturno.

Seconda e conclusiva tappa sabato, con partenza degli equipaggi dal parco assistenza di piazzale Adolfo Rava alle 8,15 per dirigersi verso le altre classiche speciali di Vignai (da affrontare due volte), Bignone e Coldirodi che nel passaggio pomeridiano si uniscono in un tutt'uno a formare la speciale dedicata a Orlando Dallava. Quindi il gran finale alle 14,23 in Corso Imperatrice a Sanremo con la premiazione degli equipaggi sul palco arrivi. Il 37° Sanremo Rally Storico si sviluppa su un percorso totale asfaltato di 371,20 km con 142,93 chilometri coperti dalle 11 prove speciali.

La Coppa dei Fiori, gara di regolarità valida per il Campionato Italiano a Media è in programma sempre domani e sabato sulle stesse prove del rally storico. Da domani ottobre i concorrenti saranno chiamati a misurarsi con la massima precisione con i cronometri scendendo dalla pedana di partenza di Corso Imperatrice alle 10.05 per affrontare il doppio passaggio sulle prove di Colle d'Oggia, Teglia e Langan, prima di tornare a Sanremo per il riposo notturno alle 18.45. Sabato seconda e conclusiva tappa con partenza alle ore 9.55 dalla Vecchia Stazione, con prove di precisione mattutine a Vignai, Bignone e Coldirodi, riordino in Piazzale Adolfo Rava e nuova sfida ai cronometri pomeridiana su Vignai e Bignone prima di tornare a Sanremo alle ore 15,43 per festeggiare i vincitori sul palco di Corso Imperatrice.

Non poteva mancare il fratello minore del rally, il ‘Palme’, giunto alla sua 23esima edizione, che avrà come centro Vallecrosia (dove si svolgeranno domani le verifiche tecniche e sabato mattina nella piazza dell'ex Mercato dei Fiori) e Bordighera con il palco partenza e arrivi e il riordino, parco assistenza di metà giornata.

Concentratissima la gara che vedrà i concorrenti scattare dalla pedana alle 14.20 di sabato per andare a misurarsi in un doppio passaggio sulle prove di Vignai, Bignone e Perinaldo, prima di tornare a Bordighera dove, alle 20.30, saranno festeggiati tutti gli equipaggi che avranno concluso la gara.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)