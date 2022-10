Imperia: sabato prossimo incontro con l'autrice Annarita Briganti per ricordare e riflettere sull'opera dell'Architetto Geniale Gae Aulenti

La storia e le opere dell'Architetto Geniale, Gae Aulenti, al centro di un incontro a Imperia. Sabato alle 17, alla Sala Convegni della Biblioteca Civica, l'autrice Annarita Briganti presenta il libro dedicato all’italiana che ha fatto il Musée d’Orsay a Parigi e che ha realizzato molte altre opere in Italia e all’estero.

Un libro frutto di studi e ricerche sul campo, negli archivi e sui media, con interviste ai testimoni e a chi oggi porta avanti l'eredità di Gae Aulenti. L'incontro rappresenterà uno spunto per riflettere su un concetto fondamentale: cosa significa costruire e, visti i tempi, ricostruire? Annarita Briganti è giornalista, scrittrice e opinionista. Si occupa in particolare di grandi temi, di donne e di Cultura in ogni sua forma.

L'incontro, curato da Francesca Rotta Gentile in collaborazione con il Comune di Imperia, è gratuito e riconosciuto come formazione docenti per ogni ordine e grado, inserito dall' Istituto Ruffini sulla piattaforma SOFIA (Codice 77444).

“Un altro appuntamento a Imperia - commenta l'assessore alla Cultura Marcella Roggero - che mette al centro una grande donna, esempio luminoso della capacità italiana di conquistare i palcoscenici internazionali con la creatività che contraddistingue il nostro Paese. Siamo lieti di poterlo fare con Annarita Briganti, autrice molto apprezzata, che è riuscita con queste pagine appassionate a far scoprire o riscoprire il grande patrimonio culturale che Gae Aulenti ci ha lasciato. Ringrazio la professoressa Francesca Rotta Gentile per il significativo contributo all'organizzazione dell'evento”.