Imprese liguri al Sial di Parigi con l’azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona

Anche quest’anno l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona sarà presente al Sial, la più grande fiera mondiale dell’innovazione alimentare, in programma a Parigi dal 15 al 19 ottobre. Una vetrina di grande prestigio per le imprese liguri e un’occasione di promozione per i prodotti di qualità della Liguria. A promuovere la missione a Parigi è l’Azienda Speciale.

La manifestazione, a cadenza biennale, è considerata tra le più complete dell’offerta agroalimentare mondiale: riunisce infatti grandi operatori, produttori e buyer provenienti da oltre 190 paesi, ma anche un osservatorio privilegiato delle tendenze e delle innovazioni del food&beverage. Sial Paris 2022 proseguirà con il tema Own the Change, lanciato nel 2020 per dare a tutti le chiavi di lettura necessarie per creare il cibo di domani, in risposta alle aspettative e alle iniziative promosse di tutto il mondo. Si tratta di un’edizione costruita con impegno e agilità attorno a un programma arricchito per soddisfare le aspettative dell’intero ecosistema.

Una rassegna importante per promuovere il meglio delle nostre eccellenze agroalimentari ad una platea internazionale di operatori e buyer, una grande opportunità per le aziende di stringere accordi commerciali e trovare nuovi canali distributivi. Le aziende saranno ospitate nell’Area della Collettiva Italia organizzata da ICE all’interno del Padiglione 1. La rappresentanza ligure è costituita da: Ranise Agroalimentare S.r.l, Costa Ligure S.r.l, CLAS S.p.a, Olio Boeri, Donato Marco, srl Eurcook della provincia di Imperia, Top Brands S.r.l di La Spezia, infine La Gallinara S.r.l e Azienda Agricola Dellerba di Savona.

"La presenza ligure al Sial di Parigi, la più importante rassegna internazionale dell’agroalimentare – spiega il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – è un momento fondamentale nell’ambito delle attività portate avanti dall’Ente camerale a sostegno di un settore trainante dell’economia italiana. La valorizzazione dei prodotti per la Liguria diventa veicolo di promozione e di rilancio economico-turistico".

"Sial Paris 2022 ingloba una serie di eventi e fiere internazionali, di cui l’Azienda Speciale da sempre svolge il ruolo di capofila, in particolare nel settore agroalimentare – sottolinea il direttore dell’Azienda Speciale della Riviera di Liguria, Ilario Agata -. È una grande soddisfazione veder crescere il progetto dell’Azienda Speciale nel campo della promozione delle eccellenze dei territori della riviera ligure. La rassegna Sial rappresenta una vetrina prestigiosa per le nostre aziende e in quest’ambito risulta fondamentale il ruolo delll’ICE (Istituto Commercio Estero)".