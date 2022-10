Confesercenti - Cescot Imperia continua con le iniziative per la formazione

“Abbiamo messo al centro della nostra attenzione – dichiara Sergio Scibilia presidente di Cescot Imperia - e dell’economia locale l’ospite, il cliente, la persona che entra nelle nostre 'case'. L’esperienza pluriennale di Alberto Tita assunta nel settore ricettivo dell’accoglienza del cliente, viene oggi offerta da Cescot, oltre naturalmente al settore turistico, anche a chi opera nelle altre attività del nostro commercio, della nostra rete di servizi. Chi entra nelle nostre attività economiche (hotel, negozi, agenzie, ristoranti, stabilimenti balneari), deve essere circondato oltre che dalle nostre bellezze paesaggistiche, artistiche, culturali, dai nostri centri storici, da un’accoglienza speciale. Per fare ciò dobbiamo migliorare le nostre abitudini, creando un profilo di alto livello del operatore che accoglie il cliente, al fine di rendere il nostro territorio e la magia che lo circonda, unici e indimenticabili. Crediamo nell’empatia come una delle più alte forme di comunicazione, nel calore umano come la chiave per creare relazioni solide ed efficaci con i nostri ospiti. L’ospitalità è fatta di persone al servizio di altre persone. Da qui nasce il nostro obiettivo di creare percorsi di consulenza e formazione per sviluppare e qualificare gli operatori dei settori dell’accoglienza, al fine di migliorare la loro professionalità, aumentare le loro performance e creare del valore aggiunto per gli ospiti. Per far sì che questo accada, lavoriamo con il cuore delle strutture, le persone, per tradurre il loro talento in comportamenti e risultati”.