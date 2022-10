CNA protagonista al TTG di Rimini per promuovere il Ponente, Olmo Romeo: “Puntiamo su outdoor e piccoli borghi” (video)

La CNA ligure è protagonista in questi giorni TTG Travel Experience di Rimini, punto di riferimento per gli operatori turistici nazionali e internazionali.

La delegazione dell’associazione ha portato la Liguria alla manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

“Al TTG di Rimini presentiamo il nostro Ponente perché ritengo che parlare solamente delle sole località sia limitativo se vogliamo affrontare un mercato internazionale - dichiara da Rimini Olmo Romeo, presidente CNA Turismo e Commercio Liguria - dobbiamo fare un salto di qualità e iniziare a parlare di Riviera dei Fiori. Abbiamo qui operatori di tutta la Liguria per far comprendere che dalla Riviera dei Fiori possiamo spostarci a tutta la Liguria. L’outdoor è un mio amore da sempre, la rete sentieristica e la destagionalizzazione sono la parte più importante del nostro Ponente. Andremo a proporre sempre di più mete di outdoor anche perché il presidio del territorio si fa con la valorizzazione dei paesi facendo conoscere i territorio attraverso lo sport valorizzando le nostre tradizioni, così eviteremo la desertificazione dell’entroterra. Puntiamo sulla valorizzazione dei piccoli borghi e lo stiamo facendo con entusiasmo”.

Le dichiarazioni di Olmo Romeo