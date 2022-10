Tragedia nel centro storico di Taggia: neonato di due mesi colto da crisi respiratoria muore in Ospedale

I primi a dare l'allarme sono stati i genitori, scesi subito in strada per chiedere aiuto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e un'ambulanza della Croce Verde.

Il corpo del bambino non presentava segni di percosse o violenza. I medici hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato modo di salvarlo. Il decesso è avvenuto in pronto soccorso a Sanremo dove il neonato è stato portato d'urgenza.

Al momento tutto lascia pensare che si sia trattato di un caso di SIDS, Sudden Infant Death Syndrome) più comunemente nota come 'morte in culla'. Si tratta di un decesso improvviso e di natura inspiegabile che si verifica soprattutto tra il primo e il quinto mese di vita del neonato.

Sono in corso le indagini dei carabinieri. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, per valutare una eventuale richiesta di autopsia sul corpo.