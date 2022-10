Il cantautore Zibba 'sale in cattedra' al CAG di Taggia: laboratorio di songwriting gratuito per i ragazzi

Domani sarà “Zibba” l'ospite speciale del progetto 'TAM' i laboratori per i giovani realizzati da Asl 1 imperiese in collaborazione con le associazioni del territorio. L’iniziativa rientra nel progetto europeo ‘Prosol Giovani’ ed è finanziato dal programma Alcotra 2014-2020.

Il cantautore di Varazze, più volte premio Tenco e anche in gara al Festival di Sanremo, terrà un incontro sul tema del 'Songwriting'. Zibba scrive anche per moltissimi altri interpreti, come: Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Michele Bravi, Emma, Zero Assoluto, Max Pezzali, Moreno, Marco Masini, Raige, Elodie, e collabora con artisti come Jack Savoretti, Jovanotti, Tiziano Ferro, Wrong On You, Annalisa, Bluebeaters, Fiorella Mannoia, Alex Britti, Negramaro, Bunna, Roy Paci, Nicolò Fabi, Tiromancino, Mirko Casadei e molti altri.

L’incontro si svolgerà dalle 16 alle 19 presso il CAG “Stazione Centro” di Arma di Taggia promosso da Utopia Music di Christian Gullone che sta curando i laboratori musicali del progetto Tam zoomer Experience. "Si proporranno tecniche di songwriting e di produzione musicale che serviranno ai ragazzi per presentarsi e raccontarsi in modo originale. Oltre ad un lavoro individuale, ci sarà la possibilità di creare lavori per gruppi in cui l’elemento musicale diventa opportunità di cooperazione e di empowerment per le abilità personali" - spiega Gullone.

Quello con Zibba è un incontro speciale dove i ragazzi potranno avere la possibilità di incontrare un vero professionista del settore che li accompagnerà in un viaggio attraverso i segreti della scrittura per canzone. "Sarà un appuntamento imperdibile e gratuito, aperto a tutti i ragazzi dai 15 ai 30 anni che hanno voglia di sperimentarsi, in un mondo dove la loro voglia di raccontarsi può incontrare la forma canzone" - conclude Gullone.