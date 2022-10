Tennistavolo: serie di appuntamenti negli ultimi giorni con protagonista il 'Regina' di Sanremo (Foto)

Dopo il gravoso impegno organizzativo a spasso per tutta la Liguria a favore del 1° Campionato Regionale ‘Ping Pong for Unicef 2022’ a Chiavari, Varazze, Sanremo e Genova, la scuola pongistica ‘Regina’ di Sanremo, in questi giorni è tornata a casa per affrontare i seguenti nuovi ed importanti appuntamenti.

La città dei fiori ha organizzato al Parco di Villa Ormond la festa finale di ‘Sanremo in Sport’ dove erano presenti ben 24 discipline sportive. Mentre quasi tutti gli sport si sono svolti all'aperto il ‘Tennistavolo Regina’ è stato collocato nell'accogliente Padiglione ‘Pedriali’ ospitando centinaia e centinaia di bambini ed adulti intervenuti per conoscere e capire un pò di più di cosa è veramente il Ping Pong agonistico, sport olimpico dal 1988. Per l'occasione hanno fatto visita alla location il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e la Consigliera Comunale Ethel Moreno.

Nel frattempo sono iniziati i Campionati Regionali a Squadre di Serie D Maschile 2022-23 con in calendario un bel derby fra il C.S. Baragallo ed il T.T. Regina. La formazione del ‘Baragallo’, scesa in campo con Davide De Faveri, Luciano Rigoli, Mario Rabaglio e Michele Furlan ha avuto ragione vincendo l'incontro per 4/3 sulla squadra del ‘Regina’, formata da Roberto Giraudo, Matteo Cichero e Diego Verda Diego.

Sabato prossimo a Taggia, in piazza IV Novembre dalle 15 alle 19, pomeriggio dedicato alla solidarietà con il torneo ‘Ping Pong in piazza per aiutare il piccolo Mattyas’ che ha bisogno di cure mediche molto costose.