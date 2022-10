Calcio a 5 serie C, l'Airole vince a San Lorenzo in amichevole

Calendario fitto di impegni per l'Airole FC in questo inizio di stagione 2022-23. Dopo l'amichevole pareggiata con il Monaco ed il primo match ufficiale vinto contro il Santo Stefano i biancoverdi stanno mantenendo alto il ritmo partita anche in questa settimana che li vede osservare il turno di riposo in Coppa Italia. Nella serata di lunedì infatti le viverne sono scese in campo al 'Silvio Muratore' di San Lorenzo al mare contro la squadra locale anch'essa impegnata nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria.

Seppur ancora in ritardo con la preparazione in quanto non iscritti alla Coppa Italia i padroni di casa hanno comunque creato diversi problemi agli ospiti nei primi minuti quando hanno ribaltato, con un veloce uno-due, l'iniziale rete biancoverde firmata da Vincenzo Gullace. Una situazione che però non ha fatto disunire l'Airole subito pronto a raggiungere nuovamente il pareggio ancora con Gullace su penalty e poi abile a creare un break con la doppietta di Christian Biancheri ed il gol di Joel Valenti che hanno fissato il risultato sul 5-2 all'intervallo. Un vantaggio che si è poi ampliato ad inizio ripresa grazie a Marco Foti che poco dopo ha sfiorato ancora il gol in un paio di circostanze. Il match ha segnato poi una fase senza reti ma di grande spettacolo con un paio di legni per parte e numerose occasioni che hanno esaltato le grandi doti dei due portieri, quasi omonimi, Gabriele Prato e Alberto Rato ex della partita da poco rientrato al San Lorenzo dopo la parentesi all'Airole dello scorso anno. In chiusura infine lo spazio per due ulteriori reti con il San Lorenzo che accorciava le distanze e l'Airole che allungava nuovamente grazie ad una potente punizione di Antonio Romano abile a fissare il risultato finale sul 7-3 per gli ospiti.