Aido dona defibrillatore al Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta e Associazione Arcieri e Rugby (foto)

Nella giornata odierna si è svolta a Imperia la consegna di un defibrillatore al Gruppo di Sanremo del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.) da parte della Sezione di Imperia dell'A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione degli Organi Tessuti e Cellule.

"Per il C.I.S.O.M. erano presenti il Caporaggruppamento della Regione Liguria ed il Capogruppo di Sanremo i quali, hanno avuto modo di ringraziare personalmente il Presidente provinciale dell'A.I.D.O. e tutto il direttivo per la donazione effettuata, evidenziando quanto sia importante per i Volontari del C.I.S.O.M. avere a disposizione un defibrillatore durante l'espletamento delle numerose varie attività di soccorso che durante l'anno sono chiamati a svolgere e che sono visibili sul sito www.cisom.org .

Un apprezzato gesto altruistico quello dell'A.I.D.O., che si aggiunge ad un altro defibrillatore dato in dono pochi giorni fa all’Associazione Arcieri e Rugby Imperiese.

l’Aido quest’anno festeggia i cinquant’anni di vita “Noi con Voi Voi con Noi” è Iniziata una nuova era per la donazione di organi, il sì alla donazione è diventato digitale. Lanciato lo SPID di AIDO valido anche per esprimere il consenso alla donazione di organi: disponibile sulla nuova App AIDO o sul sito www.aido.it.

Rinnoviamo insieme l’impegno per le donazioni, ma anche degli stili di vita sani. L’attenzione per la buona salute va di pari passo con la promozione della scelta consapevole, già in vita, per il Sì alla manifestazione di volontà.

L’A.I.D.O. sostiene l’opera d’informazione per il progetto 'Una scelta in Comune', cioè la possibilità di esprimere – nel momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità presso l’ufficio anagrafe dei Comuni abilitati, da parte di cittadini maggiorenni -, il proprio consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti.

