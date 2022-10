Post elezioni per Fratelli d'Italia che accoglie nuovi amministratori locali nella nostra provincia

"Il fantastico e storico risultato elettorale in provincia di Imperia (circa il 31% tra i più alti in Italia) non può che essere volano per il futuro del nostro partito e per le sfide politiche ed elettorali che lo attendono".

Interviene in questo modo Fabrizio Cravero, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, che prosegue: "La coerenza del nostro Presidente Giorgia Meloni, la concretezza e il senso di responsabilità che appaiono in questi giorni, sono elementi tutti che vengono accolti di buon grado dagli amministratori locali, certi che con Fratelli d’Italia il lavoro e il merito è valorizzato. Ed è per questo che diversi amministratori della Provincia di Imperia vogliono vestire la maglia di FdI: l’obiettivo che il direttivo provinciale si è fissato è quello di essere rappresentato con gruppi autonomi in un numero maggiore di Comuni della Provincia di Imperia".

"Obiettivo ambizioso - termina Cravero - ma la voglia di essere partecipi di un grande progetto di rinnovamento dell’Italia non può che coinvolgere chi si è messo a disposizione dei propri cittadini per risolvere i problemi: lavoreremo con loro per formare una linea continua tra comuni della Provincia, Regione e Parlamento".