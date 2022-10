Stasera l’Orchestra Sinfonica di Sanremo inaugura la stagione autunnale al Teatro del Casinò

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo inaugura la stagione 'classica' e torna al Teatro dell’Opera del Casinò stasera alle 21con 'Virtuosismo e melodia sentimentale'.

Il programma prevede il “Concerto per violino n°1” di Max Bruch e la “Sinfonia n°5” di Pëtr Il'ič Čajkovskij. Alla direzione il M° Giancarlo De Lorenzo. Sul palco un artista che ha suonato come violino solista con le più importanti Orchestre del mondo: Stefan Milenkovich riconosciuto a livello internazionale per le sue eccezionali doti tecniche ed interpretative. Il concerto sarà preceduto dalla presentazione del libro “Lettere da Sanremo (1877-1878)' a cura di Marina Moretti. Il volume svela un aspetto ai più inedito di Čajkovskij. Il grande compositore russo era giunto a Sanremo con uno dei suoi fratelli ed un cameriere nel corso di un lungo viaggio in Europa. Si fermò alla Pension Joly pensando di soggiornarvi pochi giorni, ma il clima era così piacevole e l’ambiente così accogliente che finì per restarvi più di un anno portando a termine qui uno dei suoi capolavori, "Evgenij Onegin". L’opera riporta i dettagli - e la corrispondenza - legati al soggiorno dal dicembre 1877 al febbraio 1878 e racconta anche quale fosse la vita di un piccolo gruppo di émigrés (non c’erano solo i Čajkovskij ma anche altri russi ed altri stranieri provenienti da diversi Paesi europei) nella cittadina ligure in quegli anni.

Quello di stasera sarà un concerto all’insegna della solidarietà, grazie al progetto “Armonie con la Sinfonica” che permette al pubblico di devolvere una percentuale del valore del proprio biglietto ad un’associazione attiva sul territorio. La realtà associata a questa data è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Domani alle ore 17.30, in occasione della festa del Santo patrono Romolo, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo proporrà invece un concerto speciale al Teatro Ariston che seguirà la cerimonia di attribuzione dei premi San Romolo e la proclamazione del cittadino benemerito.

Il concerto fa parte di un “progetto di rete” della Fondazione che porterà sul palco dell’Ariston l'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, formata da 65 elementi. Un’esibizione di grande impatto anche a livello visivo, come “visivo” sarà il programma: “Quadri di un’esposizione”. Omaggio pensato per l’amico pittore Hartmann improvvisamente scomparso, l’opera venne scritta dopo che Musorgskij visitò la mostra realizzata proprio in memoria dell’amico. È il percorso all’interno di un’esposizione dove i tanti piccoli movimenti rappresentano altrettante descrizioni musicali dei dipinti. Celebre la “promenade”, ovvero la passeggiata che fa da transizione per il passaggio da un quadro all’altro.