Quali paesi in Europa riciclano di più?

Il mondo genera 2,1 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi ogni anno. La quantità media di rifiuti prodotti per persona al mese nel mondo è di venti chilogrammi. Tuttavia, solo una parte di quella spazzatura viene riciclata: circa il 16% del totale, ovvero 323 milioni di tonnellate. E in ogni nazione viene prodotta una quantità diversa di rifiuti. Gli Stati Uniti, ad esempio, generano il triplo della media globale di spazzatura.

Tuttavia, ci sono paesi in cui i governi incoraggiano e persino obbligano le imprese e i cittadini a riciclare, compattare e smettere di gettare i rifiuti dove vogliono. Questi governi sono consapevoli che tutti hanno un impatto sull'ambiente e non si limitano a obbligare le aziende ad aderire a normative a lungo termine. Viviamo in un mondo consumistico e, fortunatamente, alcuni paesi hanno aiutato le persone e le aziende a incorporare obiettivi di sostenibilità nelle loro operazioni, eliminare i rifiuti in eccesso, ridurre le emissioni globali e fornire un salario di sussistenza e condizioni di lavoro sicure per i dipendenti su larga scala.

Continua a leggere se vuoi sapere perché e in che modo paesi come l’Italia, la Germania, la Lituania e l’Austria sono diventati i paesi che riciclano di più in Europa.

Germania

La Germania genera molti più rifiuti urbani di qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, con una stima di 52,6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani nel 2020. La strategia di sviluppo sostenibile della Germania ha un focus globale e guarda a un futuro in cui la natura e il clima sono protetti, la coesione sociale è preservata e meno persone si trovano in condizioni sociali fragili.

Per proteggere meglio l'ambiente, questo paese dà l'esempio e ha un programma di riciclaggio ben congegnato con un sistema completo per lo smistamento dei rifiuti.

Ad esempio, hanno messo in pratica l'uso di contenitori diversi per vari scopi. Molti paesi hanno due o tre contenitori, ma Deutschland ne mostra sei per scopi come i seguenti:

● Contenitori blu per carta e cartone

● Contenitori marroni per prodotti biodegradabili

● Contenitori gialli o arancioni per metallo e plastica

● Contenitore grigio per tutto ciò che non puoi riciclare, vendere o donare.

Italia

La tecnologia italiana, l'ingegneria e l'esecuzione precisa hanno aiutato l'industria di questo paese a mantenere un'elevata stima a livello internazionale. Ad esempio, ci sono siti web che visualizzano un messaggio di avviso per non lasciare le pagine web aperte troppo a lungo se non sei davanti al tuo dispositivo mobile e le fai scorrere. È fantastico, non credi?

Poiché l'Italia genera più di un terzo della sua elettricità da fonti rinnovabili come l'energia eolica, idroelettrica e solare, ha già superato l'obiettivo dell'Unione Europea di riciclare il 65% dei rifiuti urbani entro il 2025 e circa 345.000 aziende italiane stanno adottando sistemi produttivi con emissione di quantità ridotte di CO2. Le aziende di questo paese non rinunciano alla combustione e alle discariche dei rifiuti, ma preferiscono utilizzare presse per rifiuti e compattatori per riciclarli.

Gli esperti di Miltek condividono un ingegnoso metodo di gestione dei rifiuti che le aziende possono utilizzare per essere sostenibili: compattano i rifiuti, li trasformano in piccole presse e poi li vendono o riciclano. Si pensa che le aziende potrebbero ulteriormente ottenere molti altri vantaggi da questa buona pratica, come i seguenti:

Risparmiare spazio. I rifiuti compattati frantumati in balle piccole e maneggevoli occupano meno spazio nel tuo magazzino.

Risparmiare tempo. Un compattatore di rifiuti può aiutare la tua azienda a sbarazzarsi dei rifiuti più velocemente rispetto a scaricarli in una discarica perché riduce i tempi.

Risparmiare soldi. I costi di manodopera si riducono poiché i dipendenti perdono meno tempo a scaricare i rifiuti e si consuma meno carburante. Tali buone pratiche ti fanno guadagnare fama, popolarità e, in definitiva, il segmento di clienti rispettosi dell'ambiente.

Ambiente più sano. Non solo tu e i tuoi dipendenti godete di un ambiente di lavoro più sano, ma vi affermate anche come un marchio sostenibile.

Spazio di lavoro più pulito. Parassiti, sporco e odori si riducono notevolmente eliminando i cassonetti esterni.

Austria

L'Austria ha vietato lo smaltimento di diversi tipi di rifiuti nelle discariche. Con un tasso di riciclaggio del 59% nel 2020, il governo austriaco ha vietato i prodotti con tassi di emissione di CO2 organica superiori al 5%. Alle aziende manifatturiere austriache è stato vietato l'uso di alcuni tipi di sacchetti di plastica a partire da marzo 2020 e nel giugno di quell'anno i rivenditori non potevano più utilizzare legalmente questi sacchetti di plastica.

Ecco un suggerimento utile per il riciclaggio che le persone usano in Austria: un’app sul telefono. Questo paese consente alle persone di utilizzare un'app mobile gratuita chiamata MüllApp che assiste nella raccolta dei rifiuti. I suoi servizi sono disponibili in un certo numero di città austriache. Gli utenti possono, ad esempio, organizzare la propria raccolta dei rifiuti e l'app ricorderà loro di posizionare i contenitori all'esterno nel giorno designato. Include anche aggiornamenti del consiglio comunale e informazioni su dove trovare i contenitori nelle vicinanze, ti dice dove buttare via vecchi vestiti e fornisce informazioni su altri siti di smaltimento rifiuti specifici.

La gestione dei rifiuti è presa seriamente dalle autorità austriache, le quali si aspettano che i cittadini facciano lo stesso. Ad esempio, in questo paese, l’abbandono abusivo dei rifiuti e lo scarico illegale in acqua di sostanze pericolose può comportare sanzioni severe, come la prigione o multe di migliaia di euro.

Lituania

La Lituania ha uno dei tassi di riciclaggio più alti d'Europa. Secondo i dati dell'Agenzia europea dell'ambiente, la Lituania ha raggiunto già nel 2016 i suoi obiettivi 2030 per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Inoltre, nel 2017 il paese ha riferito che il 48% dei rifiuti urbani era stato riciclato. La Lituania è riuscita a raggiungere questo alto tasso di riciclaggio municipale combinando diverse tattiche.

In primo luogo, il governo si è concentrato sull'educazione ambientale dalla scuola primaria fino ai festival e alle celebrazioni, insegnando ad alunni e adulti come riciclare correttamente e l'importanza della sostenibilità.

In secondo luogo, la rete lituana dei cestini per il riciclaggio è molto comoda per i cittadini e consente un facile accesso al riciclaggio grazie a istruzioni chiare e alla marcatura di cosa mettere in ogni cestino. L'introduzione del sistema di deposito in Lituania nel 2016 è stata una delle azioni di gestione dei rifiuti più difficili ma gratificanti. Richiedeva che gli acquirenti pagassero un piccolo deposito in aggiunta al prezzo della bevanda per ogni bevanda confezionata in vetro, bottiglia di plastica o lattina e restituissero il contenitore a una macchina automatizzata per la raccolta delle bottiglie.

Ultimo ma non meno importante, il governo fornisce incentivi monetari per incoraggiare il riciclaggio. I residenti devono pagare le tasse per lo smaltimento dei rifiuti misti. Tuttavia, lo smaltimento dei rifiuti riciclati è gratuito (perché a carico delle aziende che immettono sul mercato gli imballaggi riciclabili). Di conseguenza, più i residenti riciclano i rifiuti, meno devono pagare le tasse sullo smaltimento dei rifiuti.

Ridurre. Riutilizzare. Riciclare.

Anche se il mantra "R.R.R." è in circolazione da un po', la realtà di solito è tutt'altro che ideale. Dunque, è fondamentale che le nazioni condividano le migliori pratiche, incoraggino il riciclaggio e la corretta gestione dei rifiuti nelle aziende attraverso tecniche efficaci e allo stesso tempo imparino l'una dall'altra, così da evitare l'inquinamento causato da una cattiva gestione dei rifiuti.