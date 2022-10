Odontoiatria estetica – Dottor Emanuele Puzzilli: duro lavoro, innovazione e spirito imprenditoriale alla base del suo successo professionale

Arrivare a rappresentare un’eccellenza nel proprio campo professionale richiede impegno, costanza, determinazione e sacrificio. Questi sono i valori di base da cui è partito il Dottor Emanuele Puzzilli, che ereditando lo studio dentistico aperto dal nonno nel cuore del quartiere Prati a Roma e poi trasferito dal padre sul litorale romano, a Ostia, lo ha trasformato in una clinica odontoiatrica estetica e curativa di assoluta eccellenza.

Non solo, dunque, portare avanti una tradizione professionale familiare, ma farla evolvere fino alla sua massima espressione: questo obiettivo ha spinto il Dottor Puzzilli a dedicare ben 15 anni della sua vita allo studio (che continua tutt’oggi, in realtà) e al lavoro, senza mai trascurare il valore dei rapporti umani, sia all’interno della famiglia che con i propri collaboratori e pazienti.

Dopo il percorso universitario a Tor Vergata in Odontoiatria, Puzzilli continua la propria formazione con uno stage negli Stati Uniti, dove scopre il fascino dell’estetica applicata all’odontoiatria, quando in Italia ancora non se ne parlava. Da lì l’intuizione di trasformare, anche in Italia, la figura del dentista da quello di “medico di base” a cui rivolgersi in caso di mal di denti, a professionista della salute dentale a tutto tondo. E l’apertura mentale di circondarsi, nella sua clinica, di un team professionale di alto livello con specializzazioni più verticali della materia, come implantologia, gnatologia o chirurgia, per fornire servizi di più alta qualità.

Ed così che l’attività a conduzione familiare si è trasformata nel tempo in una vera e propria impresa, che oggi conta gli studi White Identity di Ostia e Milano e la clinica White Rome, inaugurata a gennaio di quest’anno: una struttura innovativa e all’avanguardia dedicata alla cura del sorriso, che racchiuderà al suo interno anche un centro convegni e un centro studi di alta formazione.

Un successo che si basa su diversi fattori. Il primo, l’innovazione tecnologica: gli studi del Dottor Puzzilli sono dotati delle tecnologie più innovative in fatto di salute e bellezza del sorriso, dalle metodologie di previsualizzazione, all’avatar che viene creato per ogni paziente e che consente di avere un’anticipazione del risultato finale. Un approccio alla bellezza tutto italiano, che si discosta dalla perfezione oggettiva, uguale per tutti, ricercata negli Stati Uniti ai tempi dell’esperienza di Puzzilli, ma che cerca una soluzione che sia unica, e la migliore, per ogni paziente.

Una delle altre chiavi del successo del Dottor Puzzilli sono senza dubbio i rapporti interpersonali. Sia quelli che il Dottore mantiene costantemente con i suoi collaboratori, con cui si confronta giornalmente non solo per le varie attività da svolgere, ma anche per informarsi sulle loro situazioni personali e offrire il suo supporto; sia quelli, importantissimi, con i clienti, da un lato persone comuni e dall’altro molti personaggi famosi, che si affidano alle sue cure e con i quali spesso si crea un rapporto di vera amicizia; sia, infine, con i colleghi di tutta Italia, con i quali c’è un costante scambio di opinioni e confronti professionali.

Un mix di professionalità, intuizione e umanità che ha portato il Dottor Puzzilli a gestire oggi, nei suoi centri, un team di 80 professionisti tra specialisti in odontoiatria, chirurgia, implantoprotesica e altro, oltre a professionisti di marketing e comunicazione e addetti al costumer care. Un’eccellenza italiana che negli ultimi 5 anni ha registrato incrementi di fatturato del 200% l’anno, superando i 5 milioni e mezzo di euro.

Ma non è ancora finita: nel 2023 nascerà infatti la prima accademia del settore, la White Academy, dove professionisti attentamente selezionati verranno formati all’utilizzo del metodo che il Dottor Puzzili ha creato personalmente, offrendo loro la possibilità di apprendere direttamente le skill di gestione aziendale, networking, comunicazione social, web e marketing, oltre alla formazione prettamente medicale ed estetica.

Infine, per il prossimo futuro, Puzzilli si pone un altro, ambizioso obiettivo: condurre l’azienda ad una nuova evoluzione, creando un networking tutto Italiano dell’odontoiatria di eccellenza basato sulla condivisione delle competenze e sulla capacità di ottimizzazione di tutte le opportunità di business.

Dottor Emanuele Puzzilli

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Roma Tor Vergata, Emanuele Puzzilli ha seguito corsi di perfezionamento in parodontologia presso l’Università della California a Los Angeles, post graduate in implantologia presso l’ospedale San Raffaele di Milano, master di secondo livello nell’utilizzo del laser in odontoiatria presso l’Università degli studi di Firenze, oltre a costanti aggiornamenti in campo implantoprotesico. I suoi centri dentali offrono servizi di ortodonzia, tradizionale e trasparente, estetica dentale, pedodonzia, impianti e igiene dentale, interventi laser odontoiatrico, gnatologia, odontoiatria e chirurgia conservativa, odontoiatria olistica e chirurgia orale.

“Madre natura ci ha dato due dentizioni: quella da latte e quella permanente.

La terza la facciamo noi” – Dottor Emanuele Puzzilli