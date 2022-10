Le migliori criptovalute arrivate sul mercato nel 2022

Il mercato delle criptovalute è relativamente nuovo rispetto ad altre tipologie in commercio, anche perché, come possiamo vedere, ogni giorno vengono lanciati nuovi progetti. Se ne stai cercando qualcuno in cui investire, ecco uno sguardo più da vicino ad alcune delle migliori criptovalute emergenti messe sul mercato nel 2022.

Tamadoge – La migliore meme coin su cui investire nel 2022

IMPT.io – Ecosistema per guadagnare denaro riducendo l’impronta di carbonio

Battle Infinity – Il miglior crypto game

Lucky Block – Grande piattaforma di gioco NFT

Hedera Hashgraph (HBAR) – Un nuovo progetto che assicura transazioni veloci

Fantom (FTM) – Blockchain a basso costo con un enorme potenziale

Tamadoge (TAMA) è una nuova meme coin nata dall’omonima piattaforma. A differenza di altre meme coin più note come Dogecoin, TAMA è una di quelle che ha un forte caso d'uso.

Viene infatti utilizzata in Tamadoge, dove gli utenti possono allevare, far crescere, far combattere e anche giocare con i loro animali virtuali in formato NFT. TAMA non è inflazionistica come Dogecoin, in quanto ogni mese viene bruciato il 5% delle transazioni effettuate nello store interno.

Inoltre, il 65% di tutte le monete utilizzate viene distribuito tra i giocatori con il maggior numero di Dogepoints guadagnati durante le partite. TAMA ha concluso una prevendita di grande successo raccogliendo 19 milioni di dollari.

Attualmente TAMA è listato su OKX, Uniswap, Bitmart, LBank e MEXC ed è stata inoltrata la richiesta per il listing su Binance che in questo momento la sta vagliando.

Il gioco Tamadoge può contare un enorme supporto da parte della community e, visto che è anche divertente, ha un enorme potenziale che lo rende in grado di attirare milioni di utenti. Secondo gli esperti, il prezzo di TAMA dovrebbe aumentare di ben 10 volte entro la fine del 2023 quindi, se stai cercando criptovalute per investire a lungo termine, allora questa è una delle migliori.

IMPT.io: Ecosistema per guadagnare denaro riducendo l’impronta di carbonio

Impt.io o IMPT è un innovativo ecosistema che collega aziende ecosostenibili e individui socialmente consapevoli che desiderano ridurre la propria impronta di carbonio: una piattaforma che, grazie alla tecnologia blockchain, permette a utenti e investitori di ridurre il proprio impatto sull’ambiente e aiutare aziende che si impegnano a sviluppare iniziative green.

Per esempio, se un'azienda inquina molto e non può evitarlo, può acquistare crediti sull’emissione di anidride carbonica su Impt.io e investire in progetti eco-compatibili. Parliamo quindi di una piattaforma sulla quale è possibile scambiare o tenere i crediti sulle emissioni di carbonio.

Attualmente, IMPT è in prevendita e può essere acquistato per $ 0,018. La prevendita durerà fino a che non verranno acquistate tutte le 600.000.000 di monete o fino al 25 novembre. Su questa piattaforma sono inoltre presenti oltre 10.000 marchi e aziende di fama mondiale che hanno aderito al progetto.

Per acquistare IMPT occorre prima iscriversi alla piattaforma e acquistare i token, poi convertirli in crediti di carbonio e successivamente in NFT. Sarà possibile acquistare anche alcuni dei marchi presenti, grazie a un widget online, guadagnando così crediti di carbonio.

La mining farm viene alimentata da un’eccedenza di fornitura di energia pulita, verde e rinnovabile, ovvero idroelettrica, generata ai piedi delle Alpi meridionali della Nuova Zelanda.

Battle Infinity: Il miglior crypto game

Se ti piacciono Axie Infinity e i giochi sportivi fantasy, Battle Infinity ti convincerà ancora di più. Il nuovo gioco play-to-earn con il suo metaverso è attualmente una delle migliori iniziative made in India, che cercano di superare in qualità anche il progetto Polygon (MATIC).

Battle Infinity è un progetto legato al metaverso in cui gli utenti possono giocare ai loro giochi preferiti e guadagnare denaro. Il token nativo della piattaforma si chiama IBAT, e può essere anche usato dagli utenti per giocare. L'intera piattaforma ha sei prodotti nei quali è possibile giocare con questi token, scambiarli o metterli in stake.

Il prodotto più popolare di questo ecosistema è la IBAT Premier League, un fantacampionato in cui è possibile creare squadre virtuali, con le quali competere, con le prestazioni dei giocatori reali, in stile fantacalcio. Inoltre, gli utenti possono scambiare i loro token IBAT con altre crypto o valute fiat o metterli in stake; possono inoltre esplorare un metaverso e acquistare o vendere NFT.

Lucky Block – Grande piattaforma di gioco NFT

Lucky Block è una piattaforma di competizione NFT unica nel suo genere, in cui gli utenti possono partecipare e guadagnare denaro raccogliendo vari premi e mintare NFT per concorrere a delle estrazioni

La piattaforma ha anche un token nativo chiamato LBLOCK, che i giocatori possono utilizzare per partecipare all'estrazione principale e riscuotere il premio più importante: ogni settimana ci sono un’estrazione NFT e una principale, nelle quali gli utenti possono vincere premi molto interessanti.

In questo momento tra i premi ci sono una Lamborghini, l’equivalente di 1 milione di dollari in bitcoin e una casa del valore sempre di 1 milione di dollari.

I token del progetto sono due in realtà: LBLOCK V1 listato su Uniswap e LBLOCK V2, token ERC-20, presente sugli exchange LBank, MEXC e Gate.

Hedera Hashgraph (HBAR) è un nuovo ed entusiasmante progetto per transazioni veloci

Hedera Hashgraph è una nuova rete che utilizza un grafo aciclico diretto, detto anche protocollo DAG, che consente di effettuare transazioni veloci, per cui non è un progetto blockchain.

La principale qualità di questo network è l'esecuzione efficiente e veloce delle transazioni (è possibile effettuarne quasi 100.000 in un secondo). Hedera viene utilizzata principalmente come piattaforma di elaborazione dei pagamenti, con lo scopo di superare Visa, leader di questo settore.

Il network supporta anche gli smart contract, per cui gli utenti possono utilizzarli per creare nuove DApp con caratteristiche diverse.

Fantom (FTM) è una blockchain a basso costo con un enorme potenziale

Fantom è una piattaforma blockchain altamente scalabile, ideale per DeFi e DApp. La rete utilizza una tecnologia simile a quella di Hedera, che consente agli utenti di effettuare transazioni veloci a tariffe basse.

Fantom supporta anche Ethereum Virtual Machine (EVM), quindi gli sviluppatori possono utilizzare questa rete per creare nuove entusiasmanti DApp. La rete ha anche superato i problemi che gli investitori hanno con Ethereum, per cui ha un enorme potenziale per diventare uno dei nuovi migliori prodotti dell'ecosistema blockchain.

È consigliabile investire in criptovalute ora?

Bitcoin e le migliori altcoin stanno vivendo un periodo noto come bear market, in cui il loro valore è diminuito. Ma questa tendenza pare cominci a dare segni di inversione e, soprattutto, anche durante questa fase emergono nuovi e promettentissimi progetti.

Per esempio, Tamadoge è un progetto nuovo, che ha raccolto oltre 19 milioni di dollari solo in prevendita. In ogni caso, il mercato delle criptovalute è da considerarsi un investimento rischioso: non c’è infatti alcuna garanzia che tu possa vedere immediatamente un ritorno positivo sul tuo investimento.

Ma se ampli il tuo portafoglio e investi in progetti in fase di sviluppo, puoi trarne un buon profitto nel lungo termine.