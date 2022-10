Sanremo: parcheggio selvaggio in via San Francesco, la segnalazione di un nostro lettore (Foto)

Un nostro lettore, Fabio, ci ha scritto per segnalazione una situazione di parcheggio selvaggio a Sanremo:

“Sono diversi mesi che un automobilista parcheggia la sua auto in mezzo alla strada in via San Francesco, incurante che la posizione di questa arreca disturbo alla viabilità e allo scarico merci delle attività commerciali presenti in zona, nonostante il regolare cartello di divieto di sosta e di fermata, come si può vedere dalla foto. Informata la Polizia Municipale, ha constatato che l'auto non si trova in una zona in cui è prevista la rimozione forzata per cui si limitano ad applicare l'infrazione di divieto di sosta, cosa che a quanto pare non interessa minimamente al proprietario che continua imperterrito nella sua condotta”.