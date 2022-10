Pallavolo: tra poco al via i campionati, la prima a scendere in campo sarà la Grafiche Amadeo U18 femminile

Dopo tanta preparazione fisico atletica e tecnica di settembre finalmente ripartono i campionati di pallavolo. La Grafiche Amadeo esordisce con il campionato femminile under 18, che rientra nel progetto congiunto Riviera Volley Scuola Mazzuchelli Sanremo.

Le due società cercano di dare ampio spazio formativo e di gioco ai vari atleti. In questa ottica è stato messo a punto il progetto volley maschile dove, oltre al Riviera Grafiche Amadeo e la Scuola Volley Mazzuchelli, aderisce la Nuova Lega Pallavolo.

Intanto in Serie C maschile da segnalare l'abbandono del coach storico Massimiliano Ciogli che, per ragioni familiari, ha deciso di trasferirsi nel Lazio e, quindi, attualmente la squadra è senza allenatore. La prima gara della Serie C maschile è fissata per sabato 30 ottobre contro il Savona.