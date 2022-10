Pallapugno femminile, tre imperiesi in Nazionale: le Di Curzio e Mignone protagonista alla Coppa del Mediterraneo

La pallapugno imperiese in forza alla Nazionale: Nathalia e Madeleine Di Curzio, giocatrici della San Leonardo, e Lorenza Mignone, terzino di Amici del Castello, sono volate in Spagna per la Coppa del Mediterraneo.

Nel torneo di Simat de la Valldigna, organizzato dalla CIJB, le tre hanno indossato la maglia del Team Italia ed affrontato le selezioni della Comuitat Valenciana che presentava due formazioni. La rassegna, cominciata venerdì 7 e terminata domenica 9 ottobre, ha visto le squadre impegnate nel Gioco Internazionale e nel One Wall. Insieme alle imperiesi, il DT Olimpia Luparia ha convocato anche Milena Cavagnero, Martina Giubergia e Cristina Taliano.

Parallelamente si sono disputati anche i tornei maschili che hanno coinvolto la Nazionale francese. Il DT Giorgio Vacchetto, non potendo disporre dei giocatori attualmente impegnati nelle semifinali del campionato, ha chiamato: Paolo Vacchetto, Marco Battaglino, Bruno Campagno, Enrico Parussa, Filippo Rey e Tommaso Boffa.