Pallamano femminile: campionato francese, l'Imperia vince a Monaco nell'impegno contro il Beausoleil

MONACO HB BEAUSOLEIL LEVANT-PALLAMANO IMPERIA 24-29

PALLAMANO IMPERIA: capitano Raffaella Broi, Sofia Carenzo, Laura Daprelà portiere, Alessia Moisello, Alice Olivieri, Clara Pellicari reti 1, Marianna Polimeno, Chiara Repetto 11, Giulia Repetto 7, Ksenija Susa 2, Maria Traverso 8, Samira Wiedemann. Allenatore Antonella Maglio Dirigente Piero Torielli.

Vittoria in trasferta, sabato scorso nel vicino Principato di Monaco, contro una delle due squadra monegasche che partecipano al campionato di prima divisione femminile.

Le ragazze del tecnico Antonella Maglio scendono in campo molto emozionate per ol folto pubblico e, solo sul finire della prima frazione, riescono a piazzare un break importante (sei gol di vantaggio) frutto di un'ottima difesa. "Abbiamo lavorato molto su questo fondamentale - riferisce lo stesso tecnico – e continueremo a lavoraci per renderla ancora più efficace".

Nella ripresa le imperiesi allungano ancora nel punteggio trovandosi in vantaggio anche di nove lunghezze Solo un calo, dovuto forse alla mancanza di idee, sul finire dell'incontro permette alle monegasche di ridurre il divario nel punteggio. "Bene la ripartenza nella seconda frazione - conclude lo stesso tecnico - le nostre avversarie solo sul finire della gara hanno recuperato qualche rete, anche grazie a qualche decisone discutibile da parte della direzione arbitrale".

Tra le rosablù esordio in prima squadra della quindicenne Chiara Repetto con undici segnature. Ora le ragazze del presidente Giovanni Martini saranno impegnate, domenica prossima alle 15, contro l'altra squadra del Principato di Monaco.