Motocross femminile: la ventimigliese Matilde Stilo è la più veloce della Liguria "Stagione finita ora si guarda al 2023"

La crossista intemelia Matilde Stilo chiude la stagione 2022 confermandosi la più veloce in Liguria anche quest’anno. "Una stagione rallentata per lo studio in vista dell'esame di maturità, proprio per questo è riuscita a partecipare ad una sola prova di campionato del mondo durante la quale è arrivata molto vicina alla zona zona punti, nel campionato italiano" - spiegano dal team di Matilde Stilo.



"Qualche ritiro di troppo ma Matilde risale la classifica generale fino al tredicesimo posto. Infine si concede un secondo posto finale nel campionato regionale lombardo fmi, indubbiamente il campionato regionale di più alto livello. - aggiungono - Stagione finita quindi ma adesso si parte già con la preparazione per il 2023, sempre in sella ad una Gas Gas 250 4t seguita dal team Made Of di Alessandria tramite la Madeofficina che seguirà anche gli allenamenti invernali. La preparazione fisica verrà seguita di nuovo da Simone Colombo il MOTOCLUB Gorlese di Gorla Minore sarà ancora il riferimento federale".