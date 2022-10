Il Minigolf Sanremo torna alla vittoria dopo 41 anni e conquista la Coppa Italia 2022

Giornata storica per il Minigolf Sport Club Sanremo quella di domenica scorsa, una data attesa da ben 41 anni senza successi di squadra a livello Nazionale è arrivata finalmente una grande vittoria con la conquista dell'edizione 2022 della Coppa Italia sul proprio campo di gioco.

Dopo 22 anni la Coppa Italia rimarrà nella città dei fiori e in Liguria (l'ultima volta vinse l'altro club sanremese MSC San Romolo), dopo una gara disputata sotto la pioggia dal primo all'ultimo minuto e che ha visto primeggiare la squadra ospitante. Il buongiorno si è visto fin dai primi istanti quando colpo dopo colpo l'MSC Sanremo consolidava il primo posto nel girone B chiudendolo dopo 144 buche primo con ben 20 colpi sui Campioni d'Italia del Novi Ligure.

Dall’altra parte del tabellone (Girone A) un bel testa a testa a tre squadre ha lasciato l'incognita di chi potesse sfidare nella finalissima il Sanremo fino all'ultima buca; alla fine la spuntano i Basilischi di Milano di un colpo sui ben più quotati avversari del Cusano Milanino di rientro dall'Europa Cup per club e Follonica (Campione d'Italia nel 2021).

La finalissima tra le due squadre ha entusiasmato tutti rimanendo in bilico fino all'ultima e decisiva buca che ha visto i ragazzi di Sanremo (Paolo Venuto, Cornelio DeCapitani, Diego Bonacini, Andrea Passioni e Alessio Zunino) portare a casa una meritatissima Coppa Italia e giusto premio per il Presidente Luca Gilardoni e soci che in questi anni hanno ricostituito un club storico riportandolo nei top club Italiani.

La stagione 2022 sta volgendo al termine e vedrà il club Sanremasco impegnato ancora in un paio di gare internazionali ovvero a novembre sul campo di Rapallo e a dicembre chiuderà la stagione a Santa Margherita.