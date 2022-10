Calcio: il weekend del settore giovanile dell'Imperia, quattro vittorie e una sconfitta

Quattro vittorie e una sconfitta per i calciatori del settore giovanile dell’Imperia nell’ultimo weekend di partite. Si parte con i giovanissimi under 14 che hanno battuto in trasferta il Genova Calcio per 2 a 3 grazie alla doppietta di Bottino e al gol di Abdishaj. Vittoria anche per gli under 15 che in casa si impongono per 2 a 1 sui savonesi della Veloce con le marcature di Gulotta e Cane.

Rotondo successo per gli allievi under 16 vincenti per 6 a 0 sul Priamar. A segno: Raso, El Khattat, Rossi (doppietta), Bettini e Gemetto. Sei gol e stesso risultato anche per gli under 17 in trasferta sul campo del Borghetto. Da registrare il poker di Siviero e poi vanno a segno anche Coscia e Mendez. Unica sconfitta del weekend con la Juniores che esce battuta per 3 a 2 da Campomorone. I gol neroazzurri portano le firme di Comiotto e Casella.