Calcio, il mondo del calcio piange Sergio Brighenti: aveva abitato a Cipressa fino a pochi anni fa

Ad Arluno, all’età di novant’anni è mancato Sergio Brighenti, storico attaccante della Sampdoria , dell’Inter e della Nazionale. Dopo il calcio giocato, aveva scelto Cipressa abitando in una villetta poco distante dal Palazzo Civico, fino ad una decina di anni fa.

Ricordato in paese come una persona dal carattere schivo ma che talvolta amava discorrere di calcio presente e passato. Lui che del mondo pallonaro era stato grande protagonista con 138 gol in Serie A tra il 1952 ed il 1965. Vincendo prima due scudetti con la maglia dell’Inter - dei grandi Lorenzi, Skoglund, Nyers e Armano – facendo poi le fortune con di Padova e Sampdoria, con la quale divenne capocannoniere in A – con ben 27 reti nel 1960-61 -, prima del ritorno al Modena – che lo aveva lanciato quindici anni prima -.

Nell’esperienza genovese strinse una profonda amicizia con Azeglio Vicini che lo volle con sé in panchina, da vice-tecnico, al Mondiale di Italia90. Esperienza che gli valse la nomina a ‘Cavaliere del Lavoro’. A proposito della Nazionale: è stato il primo italiano a segnare ‘Wembley’, nella casa degli allora ‘maestri del calcio’ inglesi. Rete che risale al 1959, in una amichevole terminata poi 2-2.

A pallone fermo, la sua vita è stata comunque movimentata: da profondo conoscitore di calcio ha scoperto Roberto Mancini, attuale CT proprio dell’Italia, e per qualche anno è stato commentatore televisivo, distinguendosi per l’eleganza. Sofferta la prematura morte del figlio, aveva cresciuto i due nipoti insieme alla moglie Gianna.

Da tutto il mondo del calcio sono arrivati messaggi di cordoglio.

(foto dal sito sampdoria.it)