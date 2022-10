Pallanuoto femminile, Alessia Imola approda ad Imperia: terzo acquisto della Rari

Rari Nantes Imperia è lieta di accogliere Alessia Imola: centrovasca, classe 2003, che rinforzerà la squadra di Serie A2 allenata da Paolo Ragosa.

Per Alessia, Imperia è stata una scelta sportiva ma anche di studio:" Sono entrata ad infermieristica a Bussana. Non conoscevo Imperia ma sono rimasta piacevolmente sorpresa: è una bomboniera! Ho sempre sognato di vivere al mare e questa è la città giusta."

La Imola ha già svolto i primi allenamenti insieme al gruppo:" Mi hanno reso partecipe fin da subito. Sono coinvolgenti e simpatiche: anche nei momenti di nuoto esce sempre una risata. Nei giorni scorsi siamo andate a Nizza per una amichevole e, in acqua, non si vedeva la differenza con le nuove arrivate. Penso davvero che quest'anno potremo fare grandi cose."

Da tutta la Rari: Benvenuta Alessia