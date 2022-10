Incidente mortale sul lavoro a Sanremo, Filca Cisl Liguria: “Serve piano straordinario per sicurezza”

“Siamo vicini alla famiglia del lavoratore morto a Sanremo, era iscritto alla Filca Cisl Treviso: come organizzazione sindacale ribadiamo ancora una volta la necessità di mettere in atto un piano straordinario per la sicurezza dei lavoratori edili. Noi crediamo che la sicurezza dei lavoratori sia la priorità".

Lo ha detto Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria, commentando l'incidente mortale sul lavoro di questa notte a Sanremo. "Bisogna passare dalla teoria alla pratica e che si faccia nei cantieri la promozione della prevenzione attraverso l’assunzione di ispettori del lavoro e tecnici delle ASL per certificare la bontà del sistema di sicurezza messo in campo dalle imprese edili. E chiediamo la costituzione di un tavolo tecnico permanente presso la Prefettura di Imperia cosi come è stato fatto a Genova composto dalle organizzazioni sindacali, datoriali, Scuola Edile con i tecnici della sicurezza, Inps, Inail, Asl e Ispettorato del lavoro”.