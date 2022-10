Sanremo: incidente mortale sul lavoro alla stazione ferroviaria, treni bloccati tra Taggia e Bordighera (Foto)

Incidente sul lavoro mortale, questa notte poco prima dell’una all’interno della stazione ferroviaria di Sanremo. Un operaio di una ditta appaltatrice esterna a Rete Ferroviaria Italiana, che era impegnata in un cantiere notturno per la manutenzione della linea tra Taggia e Ventimiglia, è morto all’interno dello scalo sotterraneo a causa del guasto, con principio d'incendio, al locomotore di un treno cantiere di cui era alla guida.

Sul posto, insieme ai tecnici di RFI, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Il traffico dei treni è bloccato dall’ora in cui è avvenuto l’incidente e i passeggeri che devono transitare da Sanremo, sono costretti a scendere alle stazioni di Taggia e Bordighera, usufruendo del servizio sostitutivo di bus, approntato da Trenitalia tra le due stazioni.

Molti i passeggeri che, ignari dell’accaduto, hanno raggiunto la stazione di Sanremo per prendere il treno ma che, ovviamente, sono stati invitati a raggiungere gli scali vicini. RFI ha espresso il proprio cordoglio per la vittima dell'incidente le cui cause sono in corso dei necessari approfondimenti.