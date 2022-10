Judo: Budo Sanremo d'oro con Nicole Di Michele a Toulouse (Francia)

Il BUDO Sanremo ha gareggiato quale unico club italiano al torneo dei 5 continenti andato in scena a Toulouse, Francia, prestigioso torneo che quest'anno ha visto la partecipazione di ben 25 nazioni.

“Ottima gara dei ragazzi allenati dal Tecnico FIJLKAM Nicola Gianforte, buona gara per Federico Iezzi 2007 -55Kg che come prima gara della stagione sfoggia una prestazione su ben 6 incontri centrando un settimo posto in una competizione internazionale di livello, bella anche la gara di Valentina Palagi 2008 -63Kg che ha mostrato un ottimo lavoro nel combattimento a terra nonostante la competizione U18 richieda un bagaglio tecnico più ampio rispetto a quelle U15 a cui Valentina partecipa in Italia. Incontri chiusi tutti prima del limite e solo una sconfitta per decisione arbitrale le valgono un Bronzo alla sua prima gara tra gli U18.

Stella della giornata è Nicole Di Michele 2006 -70Kg che chiude quattro incontri prima del limite mostrando un judo tecnico è un'ottima concentrazione gara Oro per Nicole ed inno italiano che riecheggia nel palazzetto di Toulouse.

Nella giornata di Sabato sempre il BUDO Sanremo era presente con una delegazione capitanata dal Tecnico FIJLKAM Nicholas Di Michele - padre di Nicole - alla festa di chiusura di Sanremo in Sport, splendido evento coordinato dalla consigliera Ethel Moreno ed organizzato dalle associazioni aderenti al progetto”.