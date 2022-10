Calcio, trasferta a Torino per i ragazzi del settore giovanile della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Prima trasferta a Torino per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Sabato scorso, infatti, una rappresentativa biancorossa, composta da circa 30 ragazzi delle varie annate del settore giovanile, accompagnata da mister, dirigenti e genitori, per un totale di circa 60 persone, è partita alla volta di Torino per il primo fine settimana organizzato dal Torino Academy FC per tutte le sue Academy.

Nel pomeriggio di sabato, presso la struttura di Scarnafigi, i giovani atleti hanno partecipato a sedute collettive con i tecnici del Torino. Successivamente la leva 2010, che ha partecipato con il numero più cospicuo di atleti, ha potuto disputare un triangolare con altre due Academy. Guidati dal mister Ventura, i ragazzi hanno ben figurato mettendo in atto buone prestazioni sia di gruppo che individuali.

“Era presente nella struttura per accoglierci anche il direttore generale Teodoro Coppola" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Durante la mattinata di domenica abbiamo partecipato alla sfilata delle Academy all’interno dello stadio comunale “Grande Torino“ e abbiamo assistito all’incontro di campionato di serie A andato in scena alle 12.30: Torino – Empoli. La società esprime soddisfazione ed entusiasmo per aver potuto condividere un momento di aggregazione e confronto con altre società facenti parti del progetto Torino FC Academy”.