38a Pallavolo: 'Sanremo Cup Tessitore', Under 14 femminile, due formazioni liguri sul podio

Ottimo comportamento delle squadre liguri nel torneo Under 14 femminile, secondo atto della 38a Sanremo Cup Memorial Dadop Tessitore, andato in scena nel weekend appena trascorso presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea a Sanremo. Al termine di due intense giornate, ad aggiudicarsi il primo posto è stata la formazione del Paladonbosco Genova, allenata da Sara Barosio. In finale le genovesi (campionesse regionali Under 13 nella scorsa stagione) hanno avuto la meglio 2-0 (25-20, 25-21) sulla quota compagine del Volley Bergamo. Al 3° posto il Finalmaremola di Marco Arzarello, 2-1 nella finalina sul New Volley Carmagnola. La graduatoria si completa, nell’ordine, con Young Volley Lissone, Planet Savona (all. Sara Trama), Albenga Volley (all. Daniele Di Vicino) e Club ‘76 Gs Pino. Numeroso il pubblico, composto soprattutto dai tanti accompagnatori al seguito, che ha seguito le venti partite disputate sui due campi intitolati ad Enrico Chiavari.

Equamente suddivisi, tra le prime tre squadre classificate, i riconoscimenti individuali: la miglior giocatrice Michelle Timineri (Paladonbosco) ha ricevuto la targa Enrico Chiavari e il foulard di “Sanremo Città dello Sport” offerto da Daphne, Camilla Bo (Paladonbosco) è stata eletta miglior centrale, Margherita Mino (Bergamo, miglior palleggiatrice), Benedetta Frambosi (Bergamo miglior schiacciatrice), Asia Vadone (Finalmaremola, servizio) ed Elisa Pisani (Finalmaremola, libero). Tra le oltre 100 atlete presenti, è stata anche festeggiata, con un’apposita torta preparata dalla geleteria Slurp di Sanremo, colei che proprio ieri compiva 13 anni, Rebecca Delmastro del Club ‘76 Pino Chieri.

A consegnare i vari premi (tra cui prodotti tipici e fiori di Sanremo) sono stati l’assessore allo sport del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi, la consigliera comunale Ethel Moreno, il presidente della Fipav Liguria Ponente Ornella Testa, il delegato del Coni Point Imperia Alessandro Zunino, Giuseppe Tessitore con i figli Enrico e Tommaso, Franca Casella e Claudio Frascarelli (presidenti di due società, San Giovanni Volley e Ginnastica Riviera dei Fiori, che collaborano strettamente con la Nlp) e il presidente Nlp Sanremo, Cesare Fagnani, con tutto lo staff.

Il terzo ed ultimo atto della 38a Sanremo Cup Tessitore è in programma nel prossimo fine settimana (15 e 16 ottobre), quando al Mercato dei Fiori di Valle Armea toccherà a otto super formazioni della categoria Under 15 maschile: Bper Banca Vg Modena, Colombo Genova, Cuneo Volley, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Tonoli Nyfil Montichiari, Diavoli Power Brugherio, Parella Torino e Pdvb Grasse.

La Sanremo Cup Memorial Tessitore, organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, è inserita nel calendario manifestazioni 2022 del Comune di Sanremo, ente promotore insieme alla Regione Liguria, ed è patrocinata da Coni Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Ospedaletti. Main sponsor Laboratorio CT, principali partner Gino Auto Spa, Acqua Santa Vittoria, Fratelli Carli e Mediterranea, Palus, Noberasco e Supermercati Pam ed Eurospin.