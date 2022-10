Vallecrosia: confermata per mercoledì la seconda serata di Open Day gratuita del corso di recitazione di Liber Theatrum

È confermata per mercoledì 12 ottobre alle ore 20.00 la seconda delle due serate di Open Day gratuite, aperte a tutti e a ingresso libero, con cui avrà inizio anche quest’anno il diciannovesimo corso di recitazione per adulti organizzato da LIBER theatrum sotto la consueta guida di Diego Marangon, regista e attore, ma soprattutto vera anima della realtà artistica ventimigliese.

Appuntamento nel consueto e accogliente “piccolo teatrino” (sotto la chiesa moderna) di San Rocco a Vallecrosia in Via San Rocco (15) con possibilità di parcheggio nello spazio davanti alla Casa di riposo Rachele-Zytomirsky.

«Torna quindi la abituale parte didattica di Autunno-Inverno di LIBER theatrum - spiegano dall'associazione -. Il tutto dopo un’estate molto impegnativa e densa di tanti appuntamenti che ha visto il gruppo ventimigliese, oltre a curare l'organizzazione dell'ottava edizione del festival di arti varie "HanburycheSPETTACOLO!", mettere in scena esattamente in sessanta giorni, tra Luglio e Settembre, nelle sue varie formazioni, ben sette differenti spettacoli, e alla vigilia di una nuova messa in scena: la performance storica "CAVOUR TORNA AL FORTE" prevista per VENERDI' alle ore 21.00 e SABATO e DOMENICA alle ore 15 e 16.30 a Ventimiglia al Forte dell’Annunziata, progetto dedicato alla figura di Camillo Benso Conte di Cavour e al suo periodo giovanile trascorso al confine italo francese.

Ecco cioè una nuova possibilità per chi si vuole avvicinare al mondo del teatro e scoprirne i segreti, ma soprattutto il fascino e che permetterà, a chi lo desidera, di cimentarsi nell’arte della recitazione, prevedendo corsi, ma anche laboratori e workshop estemporanei con attori e registi professionisti, la cui calendarizzazione è in via di definizione proprio in queste settimane.

Informazioni più dettagliate si potranno ottenere telefonando al 338 6273449 oppure scrivendo una mail all’indirizzo liber.theatrum@gmail.com e visitando il sito www.libertheatrum.com.

L’ingresso libero e gratuito consentirà a chiunque di prendere visione direttamente e comprendere “al meglio” di che cosa si tratta, al fine di ricevere tutte le informazioni utili per decidere se iniziare o meno l’avventura teatrale, che come di consueto, dopo trenta incontri, si concluderà a inizio estate con un saggio spettacolo.

Si rinnova perciò un’offerta formativa sempre molto apprezzata da chi si vuole avvicinare al mondo del teatro, per sperimentare la propria predisposizione o soddisfare desiderio e curiosità latenti, così come hanno fatto nel corso degli anni innumerevoli allievi e corsisti, alcuni dei quali sono diventati una colonna portante di quella che ormai è diventata una vera e propria ‘compagnia teatrale’ che anche nel corso dell’ultimo anno ha portato in scena vari e diversi spettacoli sempre apprezzati dal pubblico, oltre a creare bellissime collaborazioni artistiche e umane anche con altre e diverse realtà teatrali nazionali e non solo.

Si è quindi alla vigilia di un cammino lungo e articolato, che certamente richiede impegno, costanza, serietà e dedizione, ma che ancora una volta, riuscirà a regalare soddisfazioni, gratificazioni e grandi sorprese, offrendo stimoli ed entusiasmo, solleticando e sollecitando la curiosità di coloro che decideranno di iscriversi, per cogliere quei risultati che da anni vengono raggiunti brillantemente, vincendo con successo una sfida personale affascinante e arricchente.

Un percorso dedicato al corpo ed alla voce, fatto di esercizi corporei e giochi teatrali, improvvisazioni e lavoro sull’intenzione e l’ascolto (di sé e dell’altro) che permetterà agli aspiranti attori di esplorare e sperimentare soprattutto la propria sfera emozionale, per riuscire a mettere in scena la parola drammaturgica e trasmettere al meglio un messaggio, facendo vibrare le corde emotive degli spettatori, in un viaggio metaforico che, come al solito, porterà alla messa in scena di un saggio finale».

L’Associazione Culturale LIBER theatrum è presente anche su Facebook e Instagram.