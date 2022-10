Tiro con l'Arco: gli arcieri gialloblù al Trofeo Il Gufo a Imperia, gara indoor 18 metri

Ieri e oggi presso la struttura degli arcieri Imperiesi in regione Baitè si è svolto il trofeo Il Gufo, gara indoor 18 metri valevole per la qualificazione ai campionati italiani indoor 2023. La competizione è stata diretta dal giudice di gara Giuseppe Capalbo.

Veniamo ai risultati degli atleti gialloblù.

Nella divisione olimpica ragazzi maschile 1 posto per Alessio Cioria, nelle allieve bel 3 posto per Valeria Prette che migliora il suo record personale.

Nella divisione compound tra i master 2 posto per Vittorio Pasqualotto e 3 per Dario Cosentino.

Nella divisione arco nudo senior femminile 1 posto per Lucia Lenzi. Tra i master maschili 1 posto per Cesare Prette, 2 posto per Maurizio Gabrielli, 5 posto per Salvatore D’Amico.

La squadra master maschile arco nudo si aggiudica il 1 posto.

Tra due settimane gli arcieri gialloblù organizzeranno, presso la palestra di San Bartolomeo al Mare. Due gare indoor: Trofeo Giovani San Bartolomeo e Trofeo Amicizia.