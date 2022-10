Pallamano: nella Senior Maschile Prima Divisione del Campionato Francese, vittoria dell’Imperia a Beaulieu sul Villefranche

Dopo il soffertissimo pareggio 41 a 41 di sabato scorso a Nizza contro il Batiment i ragazzi senior della San Camillo Riviera vincono con merito a Beaulieau contro il Villefranche. Dopo un primo tempo equilibrato gli imperiesi cambiano ritmo nella ripresa e riescono così a prendere un buon margine di vantaggio che terranno fino al termine dell'incontro.



"Sabato scorso nella prima partita stagionale un po' per l'emozione un po', forse, i carichi della preparazione non siamo riusciti ad entrare in partita - dichiara Nico Bonsignorio, tecnico degli imperiesi -. Oggi abbiamo fatto il nostro gioco vincendo agevolmente. I ragazzi sono stati perfetti in campo. Un 'bravo' particolare a Luca Bestagno che si è sacrificato come specialista difensivo ed è questo lo spirito di squadra che voglio vedere in campo quest'anno". Prossimo impegno per la squadra senior maschile ancora fuori casa a Mentone sabato prossimo.

FORMAZIONE: Luca Bestagno, Alessandro Cucè, Gabriele Garelli, Mohamed Lahbyeb, Elias Marras, Daniele Martino, Dario Martino, Massimo Moisello, Stefano Quaranta, Alessandro Riano, Pietro Tambone.

Allenatore: Domenico Bonsignorio