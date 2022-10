Pallacanestro: nel campionato di Serie D, niente da fare per il Bco contro il Ponente Basket Alassio

Il Bco perde meritatamente la prima di campionato di serie D regionale, gli orange subiscono la grande partenza dei giovani alassini che giocano i primi due quarti con grande intensità ed attenzione, meglio il terzo quarto dove Colombo e compagni arrivano fino a meno 3 ma non riescono a mettere il muso avanti, per poi pagare il grande sforzo nell'ultimo tempino e chiudere con un meno 18 che non ammette repliche

Coach Lupi: "Perso meritatamente, con percentuali da minibasket non si va da nessuna parte, niente scuse si continua a lavorare. L'unica cosa positiva l'esordio assoluto per 2 giovani del 2005 Caridi e Moraglia".

Tabellino

Colombo 22, Paganini 7, Bedini 6, Blasetta 6, Giiliano 4, Formica 4, Vivo 2, Rudien 2, Ferraris, Caridi, Moraglia.