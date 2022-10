L’imperiese Giacomo Michelis sul primo gradino del podio al Venator fc di Montecatini

Sabato 8 ottobre si è tenuto presso il Palaterme di Montecatini l'evento Venator Fc. La famosa promotion Venator, ormai alle dodicesima edizione, viene trasmessa a livello mondiale tramite UFC fightpass, e diventa il biglietto d’ingresso per i fighter di arti marziali miste, MMA, per il circuito più famoso al mondo l’UFC.

Giacomo Michelis, atleta imperiese, ha combattuto nella main card dell’evento, nella categoria dei pesi welter -77kg, contrapposto ad un forte atleta del Manchester top team di origini Daghestane, con un background di circa 80 match.

"Pur non essendo il favorito nella card - si spiega nel comunicato -, Giacomo ha venduto cara la pelle riuscendo nel primo round a ribaltare una difficile situazione, che vedeva il Daghestano attaccare alla schiena (back mount) l’atleta imperiese, e addirittura ribaltare la situazione passando lui stesso ad attaccare uno strangolamento dalla schiena (rear nake choke). Dopo il primo minuto del secondo round Michelis riesce ad entrare con un overhead punch sull’avversario, a cinturarlo e portarlo al suolo contro la gabbia, fino a concludere il match per stop arbitrale dopo una scarica di pugni che lo costringo alla resa.

Vittoria di Giacomo dopo circa 1 minuto e 20 della seconda ripresa e grande soddisfazione del pubblico in delirio, che vede risollevare in alto il tricolore dopo un round che lo vedeva quasi spacciato a difendere i colpi dell'atleta di Manchester.

Giacomo si allena con un nuovo sodalizio nato tra due team per far fronte alla complicata dinamica delle atti marziali miste, il Kombat team di Alassio del Maestro Alessandro De Blasi e Simone Ruiu per quanto riguarda lo striking e il Daruma brazilian jiu jitsu di Sanremo del Maestro Davide Berardi per la parte lottatoria.

Vi assicuro che sentirete presto parlare di questo atleta e della scuderia degli atleti di questo neo sodalizio".