Imperia calcio, pari deludente (1-1) in casa contro la Sestrese

IMPERIA - SESTRESE 1-1 (28' Melandri - 17' Zanoli)

IMPERIA - Cella; Ravoncoli, Plando, Sancinito (66’ Cassini), Guida, Taddei, Melandri, Giglio cap., Polisena (50’ Cernaz), Campelli, Bourkaa. All.: Lupo

SESTRESE - Bongiorni, Tecchiati, Audel, Zanoli (92’ Zanetti), Ansaldo, Padovan, Tomè (72’ Montegnano), Caramello, Mura (77’ Bazzurro), Sighieri, Sakhi (61’ Ivaldi). All.: Rossetti

Ammoniti: Campelli, Giglio (I); Zanoli, Sighieri, Caramello, Rossetti (S)

Recupero: 1’ nel primo tempo

L’Imperia pareggia in casa, per 1-1, contro la Sestrese. Melandri risponde, con un eurogol , al vantaggio Zanoli e perde una buona chance per rilanciarsi in classifica.

Partita dai due volti al ‘Nino Ciccione’, figlia di un primo tempo piacevole e di una ripresa avara di emozioni. Parte meglio la squadra ospite che, subito, chiama Cella al grande intervento e poi, al diciassettesimo, va in vantaggio con Zanoli: il tiro non è irresistibile ma una deviazione di Guida inganna il portiere.

L’Imperia è brava a reagire trascinata da Melandri : dapprima Bongiorni risponde con un miracolo poi non può nulla sull’imparabile diagonale preparato con un prezioso ‘sombrero’, dentro l’area.

La partita cala vertiginosamente di ritmo a cavallo dell’intervallo. A inizio ripresa gli unici sussulti arrivano dai padroni di casa con Sancinito che centra la traversa da punizione invitante e poi ancora Melandri che viene murato da Bongiorni, dopo l’ottima discesa di Cernaz.

La Sestrese è ordinata e si chiude bene in difesa, cercando qualche spazio in avanti senza risultati fruttuosi. Dal canto suo, Mister Lupo prova a cambiare registro con delle sostituzione un po’ affrettate: fuori un impalpabile Polisena e successivamente anche uno spento Sancinito. L’Imperia comunque cala di intensità e di personalità, senza riuscire a creare autentici pericoli a Bongiorni.

Per l’Imperia si tratta del secondo 1-1 di fila casalingo, in campionato; sale a quota 11 punti allontanandosi dalla testa della classifica.