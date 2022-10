Imperia calcio, oggi al 'Ciccione' arriva la Sestrese: mister Lupo cerca la vittoria

Al ‘Nino Ciccione’ di Imperia arriva la Sestrese per la sesta giornata del campionato di Eccellenza: il fischio d’inizio è previsto per oggi alle ore 15. L’Imperia, attualmente terza a pari merito con il Genova Calcio, arriva da un ottimo momento grazie a due vittorie in altrettante partite.

I ragazzi di Lupo, nello scorso impegno di campionato, hanno espugnato Busalla con un netto 0-2 che ha anche segnato il primo clean-sheet della stagione. Mercoledì, nel turno infrasettimanale di Coppa, i neroazzurri hanno poi battuto anche la Cairese (2-1) portandosi in testa al Girone Semifinali A. Sarà proprio la Sestrese, l’avversario designato degli imperiesi nel prossimo turno.

Sono 21 convocati da mister Alessandro Lupo per la gara. Indisponibile Bova che è alle prese con una contusione alla coscia destra, a lui si aggiunge Jebbar che ha invece rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. Out anche i giovani Ardissone e Panaino per affaticamento.

Questa la lista completa: Bourkaa, Campelli, Cassini, Cella, Cernaz, Fatnassi, Giglio, Guida, Lanteri, Massabò, Melandri, Minasso, Morchio, Ordisci, Paraschiva, Plando, Polisena, Puddu, Ravoncoli, Sancinito, Taddei.

I biancoverdi, dal canto loro, navigano a metà classifica con sette punti ma annoverano la seconda difesa meno battuta del campionato con tre reti subite (soltanto una in trasferta). Proprio la retroguardia sembra essere il punto forte della squadra di Rossetti, al contrario dell’Imperia che (con 13 gol) è la formazione più prolifica del campionato.

In settimana, Mister Lupo è riuscito a dare minutaggio all’atteso bomber Antonio Polisena: i colpi dell’attaccante, supportato dai pericolosi Melandri, Cernaz e Jebbar, devono diventare l’arma in più, particolarmente per le ambizioni di promozione del club neroazzurro.

L’incontro odierno sarà affidato a Lorenzo Garbo, di Monza, coadiuvato da Davide Mamberto e Valerio Bonavita, entrambi di Albenga.