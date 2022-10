Calcio, Promozione. Non basta il gol di Schillaci, il Pietra Ligure passa 4-1 al ‘Ciccio Ozenda’

Ospedaletti fermato in casa da un Pietra Ligure in grande spolvero questo pomeriggio al ‘Ciccio Ozenda’.

Parte bene la formazione orange e nei primi minuti di gioco la gara è combattuta ed equilibrata fino a quando, al 24’, Insolito firma la rete del vantaggio ospite in sospetta posizione di fuorigioco. Alla mezz’ora l’Ospedaletti commette un errore in uscita, il Pietra Ligure non perdona e raddoppia con Rovere. Il tris arriva solo 6 minuti dopo con il tiro da fuori di Ponzo.



All’inizio della ripresa i padroni di casa rialzano la testa e accorciano le distanze con Schillaci che al 47’ la mette in rete calciando sul primo palo dopo una percussione sulla fascia. Calderone ha poi sui piedi la palla del raddoppio ma non trova fortuna nel suo tentativo di pallonetto a tu per tu con Vernice.

Brizio si mette in mostra con un paio di interventi ma al 70’ il Pietra Ligure chiude il match con la rete di Insolito che firma così la sua personale doppietta.



“Conoscevamo la forza dell’avversario, il Pietra Ligure è una squadra forte con grandi individualità - commenta mister José Espinal - l’avevamo preparata, ma nonostante tutto abbiamo sbagliato l’approccio nel primo tempo regalandolo a loro e ci hanno fatto male. Ora si riparte con la consapevolezza che in questo momento non siamo una squadra alla pari delle big del girone, abbiamo fatto un bel risultato con la Praese ma non riusciamo a essere costanti. Dobbiamo ripartire da zero con umiltà. Dobbiamo trovare le energie per reggere il colpo”.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini (20 Calderone), 3 Saih, 4 Bestagno (15 Alemanno), 5 Negro, 6 Costo, 7 Cassini, 8 Calvini, 9 Alasia G. (18 Sabre), 10 Russo (16 Schillaci), 11 Ramella (14 Ferrari)

A disposizione: 12 Tovoli, 13 Alasia A., 17 Dito, 19 Barbagallo

Allenatore: José Espinal



Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Andreetto, 3 Pili, 4 Ponzo (15 D’Aprile), 5 Ayalas, 7 Insolito (9 Rimassa), 8 Puddu, 10 Rovere (20 Battuello), 11 Mehmetaj (18 Ballone), 17 Odasso (13 Szerdi), 19 Bolia

A disposizione: 12 Duberti, 6 Corciulo, 14 Guaraglia, 16 Aicardi

Allenatore: Mario Pisano

Arbitro: Sig. Emanuele Fontana (Savona)

Assistenti: 1° Sig. Lorenzo Trucco (Imperia); 2° Sig. Luca Novaro Mascarello (Imperia)



Marcatori: 24’ e 70’ Insolito, 30’ Rovere, 36’ Ponzo, 47’ Schillaci