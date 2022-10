Basket, Serie D: Bvc Sanremo sconfitto di un solo punto all'esordio in campionato

Sabato sera nel turno inaugurale di Serie D, un buon Bvc Sanremo ha ceduto in casa dopo due supplementari al forte Villaggio Sport Cogorno. Dopo un inizio difficile, con gli ospiti precisissimi da tre, anche per la “distratta” difesa sul perimetro dei padroni di casa, il Bvc è progressivamente cresciuto, arrivando a un passo dalla vittoria, sia nei tempi regolamentari, sia nei due overtime. Successo sfuggito principalmente a causa dei tiri liberi sbagliati nei momenti decisivi del match. Da segnalare le prestazioni balistiche nel tiro da tre punti di Deda nel Bvc e di Magagnotti nel Villaggio.

Bvc Sanremo–Villaggio Sport Cogorno 81-82 dts (20-27, 32-41. 48-59, 66-66, 77-77)

Bvc Sanremo: Markishiq Denis 2, Brignola, Gallo, Filippi, Tacconi Daniele 7, Deda 32, Genovese 4, De Febis 16, Gastaud 2, Todaro 1, Dalla Rosa, Tacconi Davide 17. Coach: Alessandro Deda.

Villaggio Sport: Bresci 7, Sciutti 7, Zippo 5, Magagnotti 30, Bisso 12, Belinghieri 2, Davini 2, Toschi 17. Coach: Marco Annigoni.

Il commento del presidente/allenatore/giocatore Alessandro Deda: “La squadra ha messo in mostra un bel collettivo, una buona difesa per larghi tratti del match e diverse altre cose che dimostrano che la strada è quella giusta. Purtroppo alcuni errori importanti ci hanno impedito di portare a casa il match, in bilico fino al tiro sulla sirena del secondo overtime. Dobbiamo lavorare su alcune cose e proveremo a farlo. Complimenti ai ragazzi”.