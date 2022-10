A Pian di Poma i primi match della Scuola Rugby biancazzurra (foto)

A Pian di Poma ha preso il via la stagione 2022/2023 del Sanremo Rugby con i primi match dei ragazzi biancazzurri.



In campo sono scesi gli Under 5/7/9/11/13 che si sono confrontati con Imperia Rugby, Reds e Province dell’Ovest per una giornata di sport che dà il via a una lunga serie di appuntamenti per le formazioni del Sanremo Rugby.



“Bravi i bimbi e i nuovi educatori che hanno fatto vivere a tutti una bella giornata di rugby e divertimento in amicizia - dichiarano dalla società biancazzurra - un ringraziamento va ai genitori che, come sempre, sono fantastici e fondamentali per la buona riuscita degli eventi casalinghi”.