Sanremo: il piano asfalti del Comune inizia da via Alfano, al via i lavori per il nuovo manto stradale (foto)

Le immagini dei lavori in via Alfano

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per rifare l'asfalto in via Alfano, il primo intervento del maxi piano dell'amministrazione comunale che prevede un investimento di 2,5 milioni di euro in città.

La ditta incaricata ha rimosso il vecchio asfalto per poi procedere con la stesa del nuovo.

I lavori del Comune proseguiranno poi nelle prossime settimane anche in tutte le altre zone inserite nel piano asfalti del Comune.