Sanremo: beni sequestrati alle mafie, il Comune si fa avanti per la gestione di un appartamento e di un negozio

Il Comune di Sanremo si candida per la gestione dei beni immobiliari sequestrati alle mafie in città.

La giunta di recente ha dato l’ok alla manifestazione di interesse per l’acquisizione al proprio patrimonio immobiliare per due proprietà sottratte alle organizzazioni criminali.

Nel dettaglio si tratta di un appartamento di 60 metri quadrati in vicolo Giotto 9 e di un negozio di 20 metri quadrati in via Saccheri 10 (indicato come via Costiglioli 10).

Nell’alloggio il Comune vorrebbe avviare un progetto per nuclei vulnerabili mamma-bambino, famiglie in difficoltà economiche composte da una madre sola con uno o più figli minorenni in uscita da un percorso comunitario verso l’autonomia o persone in emergenza abitativa al fine di garantire una sistemazione temporanea in vista di un percorso di recupero dell’indipendenza.

Il negozio, invece, sarebbe destinato a sede di associazioni con fini socio-assistenziali.

Ora, dopo l’approvazione da parte della giunta, si attende l’iter burocratico per fare in modo che il Comune possa assumere la gestione dei due immobili e realizzare i progetti.